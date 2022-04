Evaluna Montaner y las famosas que decidieron tener un parto casero

Evaluna Montaner ha decidido traer al mundo a su primer hijo, Índigo, desde la comodidad de su hogar, junto a una partera.

A tan solo días de darle la bienvenida a su pequeño, fruto de su relación con el cantante colombiano Camilo Echeverria, su padre Ricardo Montaner ha contado algunos detalles de la llegada de su nieto.

La cantante de ‘Refugio’ ya cuenta con una bañera en su hogar mientras cuenta los días para conocer a su verdadero amor.

La hija de Montaner no es la primera famosa en decidir traer al mundo a sus hijos con una partera, pues otras tomaron este camino por sus beneficios y comodidad.

La protagonista de ‘La Herencia’ trajo al mundo a su hijo Marcelo en 2017 y contó su experiencia de parir en casa.

“El mío fue parto en casa. Desde que me embaracé supe que sería parto en casa y no iba a ir a ningún hospital, entonces me preparé, leí todos los libros del mundo, tuve una partera maravillosa, todo increíble”, reveló.

— Michelle Renaud