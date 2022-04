Hijas de Angelina y JLo dan clases de moda con mom jeans rasgados para looks modernos

Las hijas de Angelina Jolie y Jennifer López, Emme y Shiloh, han crecido y se han convertido en hermosas adolescentes, con un estilo único, y relajado con el que dan lecciones de moda.

Aunque reciben críticas por sus looks, las jóvenes demuestran que no le prestan atención a lo que los demás digan y siguen con sus looks casuales y relajados.

Con sus atuendos, dan clases de moda para las mujeres que desean lucir cómodas sin perder el estilo y elegancia, y una de sus prendas favoritas son los jeans.

Y es que ellas enseñan las formas más modernas y casuales de llevar un mom jean roto a cualquier edad, y aquí te lo mostramos.

Hijas de Angelina Jolie y Jennifer López dan clases de moda con mom jeans rotos

Mom jeans con camiseta oversize y tenis

Un look relajado y chic que llevó Emme en una reciente salida con Jennifer López, fue con unos mom jeans rotos en las piernas.

Esta prenda la combinó con una camiseta oversize gris y azul, que llevó con unos tenis blancos y negros, de los más chic.

Mom jeans con sudadera

Shiloh desfiló en un evento junto a su madre, Angelina, y su hermano Pax, con unos mom jeans rotos también en las rodillas.

La joven llevó una sudadera negra muy elegante, corta, y con detalles plateados en las mangas, y complementó con tenis.

Mom jeans con chaqueta y tenis

Para una sesión de fotos con su mamá, Emme llevó unos mom jeans rasgados con una chaqueta muy glamurosa en tono rosa pastel.

Este atuendo elegante y glamuroso lo llevó con unos tenis en el mismo tono rosa, luciendo hermosa y chic.

Mom jeans con camiseta y sudadera

Shiloh fiel a su estilo llevó unos mom jeans rasgados también con sudadera negra, pero esta vez con una camiseta negra debajo.

Complementó su atuendo con unos tenis negros y blancos, con el cabello recogido en un moño alto.