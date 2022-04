Las banderas de madame Macron: el trabajo en hospitales y su campaña para detener los efectos negativos de las redes sociales en los niños

Briigitte Marie-Claude Macron desarrolla una febril actividad como Primera Dama de Francia, mientras el Presidente Emmanuel Macron intensifica su campaña en busca de la reelección en las votaciones del 10 de abril. Sin embargo, la profesora de literatura –culta, divertida y empática, según la prensa gala- no consume su tiempo en apariciones políticas, sino que se concentra en la gestión solidaria que desarrolla hace tres años en la Fondation des Hôpitaux (Fundación Hospitales) para mejorar las condiciones de los pacientes, especialmente niños y adolescentes, y de los cuidadores en los sanatorios y hogares de ancianos.

Su acción genera mayor acogida en los franceses que una intensa exposición mediática, y ella lo valora como su mejor expresión desde el Palacio del Elíseo. “Me defino como Brigitte Macron, luchadora. Porque nuestro trabajo va dirigido a los niños, niñas, adolescentes y familias que luchan. Se necesita mucho coraje para luchar contra una enfermedad”, expresó a una revista parisina. “Durante la pandemia, me alertaron de maltrato, violencia física y psicológica dentro de las familias. Los psiquiatras infantiles denunciaron auténticos horrores. Y pusimos en marcha un programa de detección, diagnóstico y seguimiento de niños que son víctimas de malos tratos”, cuenta.

archivo

“Emmanuel, mi marido, no el presidente”

Confiesa que “siempre he estructurado mi vida en torno a Emmanuel -digo Emmanuel porque me refiero a mi marido, no al presidente- y a mis hijos”, y ha sido constante cuestionadora de las redes sociales. A Instagram, Facebook, Twitter y Tik-Tok “les he dicho que es hora de actuar. No pido la Luna, solo que se respete el límite legal de los 13 años. Ellos dicen que entienden la magnitud del problema, pero están empezando a actuar ahora, en respuesta a los estudios sobre el terrible impacto que las redes sociales provocan en los más jóvenes”.

Y no elude definiciones mayores: “Digo que soy feminista con los hombres. Estoy muy feliz de que las mujeres por fin hablen, digan quiénes son y muestren todo lo que pueden hacer. Pero también sé que esta lucha debemos pelearla junto a los hombres, porque los necesitamos en esta batalla”, asegura Madame Macron con el sentimiento puesto en la politica social.