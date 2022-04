Mega define el nombre de reemplazante de Diana Bolocco en “Mucho Gusto”

Extrañeza causó esta mañana ver el panel del “Mucho Gusto” de Mega sin sus dos reconocidos animadores. José Antonio Neme, que disfruta de sus vacaciones; y Diana Bolocco, quien dejará temporalmente la conducción del matinal de la señal privada para conducir el próximo estelar que prepara el canal del grupo Bethia.

Estoy feliz de volver a hacer entretención. Independiente del horario y el formato, me ilusiona mucho, porque he hecho la mayor parte de mi carrera este tipo de programas. — Diana Bolocco

Se trata de “El retador”, espacio de talentos que tendrá a Bolocco en la animación, junto a un jurado integrado por la cantante Myriam Hernández, el actor Álvaro Rudolphy, y el argentino Marcelo Polino.

Es por ello que la animadora se ausentará algunos días del matinal, en los días en que el estelar nocturno de Mega sea emitido. Un retorno a los programas de entretención que Bolocco valoró en entrevista con El Mercurio.

El nuevo desafío de Diana Bolocco

“Estoy feliz de volver a hacer entretención. Independiente del horario y el formato, me ilusiona mucho, porque he hecho la mayor parte de mi carrera este tipo de programas (...) además, en momentos tan difíciles como los que vivimos, con una pandemia y una guerra, me parece que la entretención tiene un objetivo súper importante que cumplir”, reconoce la hermana de la Miss Universo, Cecilia Bolocco.

El estreno del programa es a finales de abril, por ello, la animadora se ha enfocado en darle forma a su presentación en jornadas de práctica junto al equipo que la acompañará y que estos últimos días es posible ver en sus historias y publicaciones de Instagram, donde ha mostrado parte del escenario donde se realizará el programa y al trío de jurados que la acompañará en su retorno a la franja nocturna.

“Cada capítulo es como una final en sí misma y eso lo hace súper atractivo, porque hay siempre una persona, que es como el campeón en la materia, y otro que lo viene a desafiar. En el programa, además, están los mejores en cada categoría que han participado en otros programas”, cuenta en el medio nacional.

Del mismo modo, y ante su inminente baja de la conducción de “Mucho Gusto” es que la señal privada ya tiene definido al rostro que la reemplazará mientras dure su participación en “El retador”.

Será Karla Constant, quien tras su paso por la conducción de “The Covers”, llegará a la franja matinal, donde ya participó como coanimadora de 2018 a 2020.