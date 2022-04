Pablo Vargas y retorno a TV: “Gracias por la segunda oportunidad”

Pablo Vargas contó en sus redes sociales que participará en el nuevo programa de talentos de Mega, “El Retador” y agradeció el cariño de sus seguidores por “creer en él”.

“Gracias a todos, estoy trabajando por ustedes, los que me dan la segunda oportunidad. Pronto El Retador. Gracias por creer en mí”, escribió en Instagram.

[ Preocupantes mensajes de ex bailarín de Rojo, Pablo Vargas: “Les pido algo, oren por mí” ]

El ex participante de Rojo compartió diversos mensajes personales en la red social, destacando que “merece una oportunidad”.

“He luchado solo. Jamás me he hecho el we..., sin embargo creo merecer una oportunidad y en eso estoy gracias a ustedes”, agradeció.

Tiempo atrás, el coreógrafo llamó la atención con alarmantes mensajes donde pedía a la gente que “oren por mí…Ya que lucho solo contra todos…Y ustedes me conocen más que los cercanos. Si no fuera por ustedes, ya no estaría”, confesó en aquella oportunidad.

También, años anteriores, fue detenido tras chocar su vehículo producto del consumo de alcohol y medicamentos, contando posteriormente que sufría depresión.

[ Pablo Vargas tras su incidente en el motel: “Tengo depresión” ]

De esta manera, Pablo Vargas regresa con todo a la TV y descarta que sea en el programa de Canal 13 “Aquí se baila”, incorporándose al show de Mega, animado por Diana Bolocco y los jurados Myriam Hernández, Álvaro Rudolphy y Marcelo Polino.