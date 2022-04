Raquel Argandoña y affaire de Félix con Salosny: “Sé de esa relación y cinco más”

Raquel Argandoña hizo un alto a su sesión diaria de peluquería con Nelson Saavedra, para hablar largo y tendido con Publimetro respecto a la foto que salió a la luz de su pareja Félix Ureta, junto a Katherine Salosny.

“La verdad es que a mí me da lata aclarar cosas del pasado” disparó de entrada, respecto a la imagen que mostró el programa Me Late, donde se ve a su enamorado muy juntito y sonriente con la ex animadora del Buenos Días a Todos.

“Lo de la foto, la verdad es que no solamente con Kathy ha salido y ha tenido amistad o un grado de...(se arrepiente), si una amistad diría yo con ella. Sino que ha tenido muchas amistades con gente conocida del ambiente” , explicó Argandoña, bajándole el perfil al supuesto affaire.

Pero ante la pregunta del millón, si fueron solo amigos o hubo algo más, Raquel dejó entrever que sí tuvieron un romance y que no sería la única de la farándula.

“Sé de esa relación, o de amistad, o de lo que haya sido. También sé de cinco más, mucho más famosas, estupendas también y a lo mejor van a salir las fotos más adelante. Pero ese no es mi problema. Yo vivo el día a día, lo disfruto. Así como si Félix se enrollara con todos los ex que yo he tenido. Menos mal que no han mandado fotos, sino se espanta”, bromeó.

Raquel, aclaró que con su pareja se conocen absolutamente todo respecto al pasado y para ella no es ningún problema.

“Las relaciones que Félix haya tenido de amistad o algo más yo las conozco, como él conoce todas, todas, todas las mías (enfatizó). Es el pasado. Toda persona a nuestra edad tiene pasado y si no tiene es como dudoso, así que da lo mismo. Obviamente cuando tú empiezas a salir con una persona tú le preguntas y te dice quiénes son, pero para mí no es problema”, agregando que “yo no conocí a Félix virgen ni él me conoció virgen a mí”, sonrió.

“Por lo tanto, lo importante es la relación que tenemos ahora y si alguien quiere que se sepa con quién se besó y quién fue su amiga, que empiecen a mandar las fotos. La verdad es que soy muy segura de mi misma y me da lo mismo”.

Con esas palabras desmintió que la imagen difundida por el periodista Luis Sandoval fuera el detonador de sus recientes dichos hacia Katherine Salosny.

“Yo voy a seguir manteniendo mis dichos, porque son cosas que yo viví y vi. Le guste a quien le guste. Lo siento. La farándula es dura, tienes que tener cuero de chancho. Hay cosas que tú te vas a enterar y tú no quieres que se sepan. Pero el pasado, nunca lo tienes que ocultar, porque siempre alguien te lo recuerda”.

Posibles acciones legales

Pero lo que sí la tiene verdaderamente molesta es su constante exposición en el programa de Daniel Fuenzalida, indicando que su abogado ya la puso en alerta al respecto.

“Si yo no existiera, no sé qué pasaría con Me Late, porque se cuelgan de mi live, que lo encuentran aquí, que lo encuentran acá...20 ó 15 minutos (...) Ya me habló mi abogado y la productora está hablando con el gerente de ellos, porque eso no puede ser”, aseguró.