“Aquí se baila” se queda sin Bárbara Moscoso: el jueves es la gran final

En un nuevo capítulo de “Aquí se baila”, se vivió un nuevo capítulo de eliminación, en la mira de la gran final a realizarse este jueves.

En el antepenúltimo capítulo del estelar de Canal 13, el jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly evaluó las presentaciones de hoy con notas de 1 a 10, con la nota de Fran secreta, y la peor evaluada, y que perdió el duelo final, abandonó el programa.

Los primeros en ser convocados al escenario fueron Christian Ocaranza y Pancho Chávez, quienes bailaron un montaje pop pole dance de “Entry of the gods into London”, de Jack Rayner, “Pony”, de Far y “Fly Away”, de Lenny Kravitz, al estilo vedettos. Tras su presentación, Christian recibió un emotivo saludo de su novio, a lo que el bailarín le pidió perdón por llegar tarde y encerrarse a crear en vez de estar más tiempo con él.

La siguiente pareja en presentarse fueron Iván Cabrera y Fran Zepeda, quienes bailaron “Te recuerdo Amanda”, de Víctor Jara. Tras su presentación, con un nudo en la garganta, Iván calificó de un gran regalo poder interpretar este tema, porque lo bailó en el Bafochi hace muchos años, y se la dedicó a los chilenos que conoció y que tuvieron que dejar Chile durante la dictadura. Luego, Sergio le mostró al participante un video de su madre enviándole un mensaje de ánimo y otro de sus hijos deseándole que gane el programa. Iván, emocionado, dijo que su mamá es todo para él y que compartir con sus hijos es lo mejor en su vida.

La tercera pareja fue Bárbara Moscoso y Matías Falcón, quienes, caracterizados con animal print de dálmatas, bailaron “Call me Cruella”, “These boots are made for walking” y “Come together”, de la banda sonora de la película “Cruella”. Tras presentarse, Bárbara agradeció al programa por traerla a Chile, porque le hacía falta estar en su país y ver el talento que hay aquí . Luego, Sergio mostró un video donde el novio de Bárbara, Christian Hunter, le dio un romántico saludo por sus 8 años juntos como pareja. “Hemos estado en momentos hermosos y también cuando lo hemos pasado mal, pero es parte de la vida”, dijo la participante al respecto.

La pareja final de la noche fueron Jazz Torres y Felipe Basáez, quienes bailaron “Pregón para iluminarse”, de Los Jaivas. Tras presentarse, Jazz contó que esa canción la escogieron luego de que en su baile anterior conversaron con Felipe y concordaron que su objetivo al bailar es buscar ser felices. Acto seguido, Sergio mostró un saludo de la familia de Jazz en pleno, y la participante dijo que no le caerá ninguna lágrima porque está muy feliz hoy. Para cerrar, le dedicó unas palabras a Felipe, confesándole que, si no hubiese sido él su partner, no habría llegado tan lejos en este programa.

Tras las cuatro presentaciones, se revelaron las notas secretas de Fran, que fueron: un 10 para Jazz, un 10 para Iván, un 7 para Christian y Pancho, y un 6 para Bárbara. Con esto, Christian y Pancho, con 19 puntos, y Bárbara y Matías, con 18, se enfrentaron en la batalla final.

En lugar de los 45 segundos bailando en solitario, la batalla final consistió en que los participantes realizaran en pareja alguna de las coreografías más destacadas que han tenido en el programa. Así, primero Christian y Pancho bailaron “El hijo del capitán trueno”, de Miguel Bosé, que fue su primera coreografía en el estelar, y luego Bárbara y Matías -quienes tuvieron que esforzarse mucho para maquillarse y vestirse a tiempo- bailaron “Black Velvet”, de Alannah Myles, que fue la segunda que ellos hicieron en el programa.

Tras unos segundos de deliberación, el jurado tomó una decisión. La presidenta Karen Connolly anunció que es un momento muy difícil para el jurado tener que eliminar a una de estas parejas tan eximias, pero que, unánimemente, los eliminados de “Aquí se baila” son Bárbara y Matías.

“Me quedo con muchas memorias muy bonitas, me encanta haber sido espectadora de tanto talento. Para mí fue tirarse a la piscina, porque cuando una tiene una carrera afuera es más fácil que no te juzguen, mantenerse al margen. Fue difícil tomar la decisión de que el jurado te pusiera malas notas, porque la gente en la casa piensa que una es mala bailarina por eso. Pero gracias a mi familia, mi novio y mis amigos por apoyarme a tomar esta decisión y por impulsarme a atreverme”, dijo la participante tras la decisión.