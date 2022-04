Insólito: Periodista que se divorció por Zoom sigue casada y no pudo firmar el AUC

El año 2020 la experiodista de Chilevisión, Valeria G. Fuenzalida, hizo noticia al publicar en Twitter que amaba la tecnología porque pudo divorciarse por Zoom, en plena pandemia.

“Hoy es un gran día”, escribió.

Su tuit dio la vuelta al mundo y la entrevistaron de cuánto programa había, celebrando la novedosa forma de disolver el vínculo matrimonial.

Sin embargo, tres años después, se dio cuenta que para el Registro Civil tiene un “matrimonio vigente”.

“Es tragicómico, porque con mi actual pareja decidimos firmar el Acuerdo de Unión Civil (AUC) y cuando me metí a sacar hora en el Registro Civil me di cuenta que sigo casada”, contó a Publimetro.

Incrédula, la conductora de “La Vida Misma” en BíoBíoTV llamó rápidamente a su exabogada pidiendo explicaciones del tamaño error y la respuesta la sorprendió nuevamente.

“Le pregunté por qué sigo casada si me divorcié hace tres años, pero me dijo que ella y la abogada de mi ex se habían olvidado de inscribir la sentencia del Tribunal de Familia en el Registro Civil”.

Si bien, para Valeria Fuenzalida se trató de “un olvido negligente” de la abogada y todo quedó en una anécdota, ahora debe esperar que el Registro Civil actualice su situación conyugal, proceso que puede tardar entre un mes y 45 días.

“No siempre es responsabilidad de los abogados”

La abogada experta en derechos de familia, Begoña Farías, explicó que la inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil la puede realizar el abogado o el cliente, según el acuerdo pactado entre ambas partes y tiene un costo asociado.

“Muchas veces los abogados entregan esta copia de la sentencia y le dicen a la persona que tiene que ir al Registro Civil a inscribirla, pero eso se conversa, porque es un trámite administrativo posterior, no judicial. No siempre es responsabilidad de los abogados”, aclaró.

“Lo importante, eso si, es realizar la inscripción porque se le exigirá en el certificado de matrimonio para realizar ciertos trámites”, cerró.