Koke Santa Ana se suma al elenco de la segunda temporada de “Aquí se baila”

Koke Santa Ana es el último famoso confirmado por la producción de Canal 13 para participar en la segunda temporada de “Aquí se baila: Talento vs. Fama”.

Un anuncio que el actor que logró notoriedad gracias a sus videos de YouTube de las “42 frases” confirmó en un extenso diálogo con la estación privada, donde reconoció que si bien en un principio había descartado participar de un nuevo espacio de baile luego de su decepcionante presencia en “The Covers”, resolvió aceptar luego de tomar clases en la escuela de danza de Hugo Urrutia.

Arribo fortuito al “Aquí se baila”

“Yo me fui un poquito picado de ‘The Covers’, pensando en no volver a ningún programa nunca más en la vida. Para mí era la primera y la última. Pero hace poco más de un mes, con el afán de desoxidarme, me metí en la escuela de Hugo Urrutia. La primera clase era un lunes y terminaba a las 11. Salí de esa clase y justo me llamaron y me dijeron ‘¿te gusta bailar?’. Fue una casualidad enorme, salgo de la sala, digo ‘chao chiquillos’ y suena el teléfono. Yo pensé que había alguien ahí que había sapeado (sic)”, cuenta.

“Cuando chico me gustaba el baile, pero trataba de no bailar mucho. Nadie me lo prohibía, pero en la década de los ochenta siempre estaba esta onda de que los hombres deben jugar con esto y las mujeres con esto. Siempre supe que tengo una manera muy particular de bailar, que se trataba de no tener ninguna”, explica, al tiempo que hace recuerdos de su primera vez bailando en público.

Vengo a pasarlo bien, porque encuentro que hay que tener autoestima para decir que uno viene a ganar. El nivel es increíble y no me atrevería a decir que le voy a ganar a esas personas. — Koke Santa Ana

“Recuerdo en kínder un número de colegio donde acompañé como parte del cuerpo de baile a un niño que cantaba ‘Oh, mamá’ de Pablito Ruiz”, dice. “Además, yo bailaba cuando chico con una maquinita que imprimía boletas, y tenía un ritmo que era como ‘Taca Tac Taca Tac’. Yo la escuchaba y me ponía a bailar. Y la gente se reía porque bailaba con eso. Yo creo que todo es bailable, todo es musical, como dice Björk”, agrega.

Respecto de los estilos que más lo mueven a la hora del baile, Santa Ana reconoce que son tan variados y “poco bailables” como el new wave, la música ochentera y rock latino.

“Siento que la música que no es bailable popularmente para mí es muy bailable. Voy a tratar de aplicar eso en este programa, música muy de ranking, a lo ‘Sábado Taquilla’”, explica, dando cuenta del difícil trabajo que ha debido realizar su pareja de baile en el programa, Macarena Muñoz, quien en la primera edición del estelar de Canal 13 acompañó al actor Emilio Edwards.

Las expectativas de Koke Santa Ana en el “Aquí se baila”

“Me tienen mucha paciencia Maca y Coke, el coach. Encuentro que son personas demasiado talentosas y eso no sólo se ve en sus destrezas sino en cómo se pueden acercar a las personas que no se desenvuelven en estos ámbitos siempre. Me siento a veces como El Chavo del Ocho, porque me tienen que repetir las cosas 10 veces para que las entienda nueve”, relata, al tiempo que reafirma sus avances en la danza.

“He descubierto acá con los cabros varios momentos de baile que no sabía que tenía o que podía hacer. No sabía que podía levantar la pierna, por ejemplo. Porque yo no me puedo agachar a abrocharme los zapatos a veces, entonces decía que si no podía hacer eso, menos iba a poder levantar la pierna. Es como que tengo algunas partes del cuerpo que sirven y otras que están oxidadas”.

Junto a sus ensayos con el equipo del programa, el actor asegura que seguirá asistiendo donde Hugo Urrutia. “Me sirve para estar practicando, porque el cuerpo anda medio tonto a veces”, explica.

Lo que sí le falta, dice, es la seguridad. “De todas formas yo estaba mucho más cómodo en ‘The Covers’. Es que siento que la gente confía más en mí que yo. Cuando me retan me dicen ‘pero si lo acabas de hacer, ¿por qué ahora no lo puedes hacer?’, y yo digo ‘no sé’. Hay una cosa como de estar en la casa del vecino, haciendo algo que no es lo tuyo. Eso se conjuga con la energía de divertirse y pasarlo bien, y yo creo que mezclando las dos bien en la juguera puede salir algo bueno”, asegura.

Respecto de sus aspiraciones en el programa, Santa Ana prefiere optar por la cautela.

“Estoy tratando de no entrar en la dinámica de concursos porque eso fue lo que me arruinó la vez pasada en ‘The Covers’. Siento que yo estaba muy contento hasta que caché que había que concursar, y eso me insegurizó (sic), me sentí como no me había sentido antes, y eso no me gustó”, dice.

Con todo, y pese a sus temores, el actor afirma que más allá del resultado, lo suyo va por el lado de la diversión que de competir con bailarines de mayor experiencia.

“Vengo a pasarlo bien, porque encuentro que hay que tener autoestima para decir que uno viene a ganar. El nivel es increíble y no me atrevería a decir que le voy a ganar a esas personas, pero sí que voy a concursar con ellos con mucho placer. Voy a esperar a ver cómo me va el primer día y ahí me voy a hacer de una ambición, y voy a buscar una respuesta sobre si vengo a ganar, a perder o a disfrutar. Igual uno nunca le gana a nadie, a sí mismo no más”, finaliza.