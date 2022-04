Laura Pausini estrena documental: cuenta los problemas que enfrentó para convertirse en madre

Laura Pausini se abre como nunca lo ha hecho a través de “Un placer conocerte”, un documental en el que confiesa lo mucho que buscó cumplir su sueño de convertirse en madre y que se estrena en Amazon Prime Video este jueves.

La intérprete plasma en este largometraje las experiencias que ha tenido, tanto en su carrera como estrella pop y algunas inéditas vivencias de su vida privada.

“Yo creía que por ser tan exitosa no iba a poderme embarazar pues uno no puede tener todo lo en la vida y me equivoqué, sí se puede tener todo lo que realmente deseas y por eso estoy muy agradecida, mi hija Paola es mi más grande amor”, dijo la actriz en su película.