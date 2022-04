Lily James: 5 producciones en Netflix, Amazon, Star+ y Disney+ para ver en su cumpleaños

Este martes cumple 33 años la actriz Lily James.

Happy Birthday, #LilyJames! From 'Cinderella' to "Pam & Tommy," which of her 32 acting credits is your favorite? https://t.co/WqC2OG0Ejr pic.twitter.com/vZOWIbrgUQ — IMDb (@IMDb) April 5, 2022

La intérprete británica comenzó su carrera en 2010, realizando apariciones en series como Just William y Secret Diary of a Call Girl, además de un rol en la cinta Furia de Titanes 2.

En 2015 en tanto llegó su gran salto en el mundo del cine, al protagonizar el live action de Cenicienta. En el filme de Disney estuvo acompañada de Cate Blanchett, Richard Madden y Helena Bonham Carter.

Posteriormente apareció en diversas películas como Baby Driver, Yesterday, La excavación, Mamma Mia! Here We Go Again y Darkest Hour.

Últimamente protagonizó la miniserie Pam & Tommy, en donde interpretó a Pamela Anderson.

Próximamente aparecerá en la cinta de comedia What’s Love Got to Do with It?, en donde compartirá pantalla con Emma Thompson.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco producciones de Lily James para ver en Netflix, Amazon, Star+ y Disney+.

Cinco producciones de Lily James

La Cenicienta (Disney+)

A pesar de ser maltratada por su familia, Ella decide tomar las riendas de su destino junto a su hada madrina. Con Lily James y Cate Blanchett.

Pam & Tommy (Star+)

Ambientada en el salvaje oeste de los primeros días de Internet, se basa en la increíble historia real del video sexual de Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan)

Cruzando la línea (Amazon)

Dos hermanas, Ollie (Tessa Thompson) y Deb (Lily James) se ven obligadas a trabajar fuera de la ley para mejorar sus vidas. Durante años, Ollie fue una corredora de drogas, y ella tendrá que volver a la peligrosa forma de vida que pensó que había dejado atrás.

Rebeca (Netflix)

Lily James encarna el papel de una dama de compañía que termina envuelta en un glamuroso romance con un viudo, pero rodeada de amenazas y misterios. Remake de la clásica cinta de Alfred Hitchcock.

Baby: el aprendiz del crimen (Netflix)

Thriller de atracos dirigido por Edgard Wright y protagonizado por Ansel Elgort y Lily James. Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable.