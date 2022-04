“No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso”: Pailita entrega potente mensaje a sus seguidores

Durante uno de sus shows en Talca, el cantante Carlos Rain, más conocido como Pailita, protagonizó un momento que causó revuelo en redes sociales.

Luego del éxito que tuvo su colaboración con Marcianeke en “Dimelo Ma”, Pailita es uno de los los nuevos exponentes que más suenan en el género urbano nacional, logrando mantener sus canciones en el Top 50 de lo más escuchado en Spotify Chile.

El momento, viralizado por Tiktok, muestra al cantante pausando su show en el escenario para hablar con su público. “Quiero darles un mensaje súper importante aprovechando que hay hartos niños aquí”, comenzó.

“Hoy en día en los colegios se ve mucho el tema de la droga, andar probando la marihuana, el tusi. Yo se los digo aquí de antemano, eso no los va a llevar a ningún lugar”, agregó el músico.

El joven cantante siguió en la misma línea, enfatizando su mensaje, mientras sus seguidores escuchaban atentos: “De corazón, no consuman drogas. Aléjense lo que más puedan de eso. Si algún amiguito les ofrece, no le acepten. Incluso aconséjenlo que eso no le hace bien”, afirmó.

“No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso, así que por favor cuiden a su familia y cuiden a su mamita y a su papito. Estudien y hagan deporte”, enfatizó Pailita.