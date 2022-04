Pancho Saavedra y su primer mes como papá: “Uno está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo”

A mediados de marzo, Pancho Saavedra reveló a través de su perfil de Instagram que había sido papá de una niña junto a su pareja, Jorge Uribe.

Pese a que el animador ha tratado de mantener la privacidad de su familia, ya ha comunicado que está viviendo la etapa más feliz de su vida.

Esta vez se sinceró con Las Últimas Noticias, donde contó que ha tenido que acostumbrarse a darle leche cada tres horas a su pequeña Laura y reveló el sistema de turnos que mantiene con Jorge para levantarse en la noche, manteniendo una paternidad “compartida”.

En ese sentido, fue claro en declarar que levantarse de noche no implica una complejidad especial. “Dentro de un marco que es puro amor, creo que no hay cosas duras cuando eres papá. No hay cosas duras, hay que hacerlas, por eso uno toma la decisión de ser padre. Me da lo mismo si hay que levantarse, si hay que tener ojeras, me da lo mismo todo, uno está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo”, explicó.

Pese a que Pancho Saavedra señala la ayuda que han recibido de sus familias y doctores, aseguró que la vida como papá se le ha hecho fácil. “Cuando nace la guagua te das cuenta que esto es puro instinto”, concluyó.