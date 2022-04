Te decimos si realmente surgió el amor entre algunos actores de ‘Bridgerton’

Los fans de ‘Bridgerton’ siguen deleitándose con lo que ha sido el estreno de la segunda temporada a través de Netflix. En ella se conectaron una vez más con cada uno de los personajes y sus historias de amor que, sin duda, enamoran.

Y es que gran parte del éxito de esta producción que está basada en las novelas de Julia Quinn, tiene que ver con las historias repletas romances que se manifiestan de diferentes formas y cada una de ellas es más real que la otra. De ahí que pese a la diferencia de épocas, más de uno se ha sentido identificado, pues cuando hay amor, nada queda oculto y eso fue algo que bien han sabido manejar cada uno de los actores de esta exitosa trama.

La conexión generada hasta ahora entre cada una de las parejas presentadas en esta producción han cautivado, no solo por su belleza o atractivo, sino también por la manera que han sabido transmitir las emociones, sensaciones y sus tácticas para alcanzar su objetivo que va más allá de consolidar una familia.

¿Surgió el amor entre algunos actores de ‘Bridgerton’?

Es por eso, que más de un fan de ‘Bridgerton’ se ha dado a la tarea de preguntarse si esta conexión que se siente tan real en pantalla ha podido traspasarse a la realidad, porque luego de deleitarse con la historia entre Daphne y el duque de Hastings, de inmediato surgieron los rumores de que esta pareja había sentido algo más de lo que se estudiaron en los guiones. Sin embargo, el paso del tiempo fue demostrando que esto no fue así, pues tanto Phoebe Dynevor como Regé-Jean Page han manejado sus vidas amorosas muy en privado y a través de otras parejas.

Sin embargo, los fans de la dulce joven quedaron atónitos una vez que se hizo muy público que ella estaría saliendo con el muy polémico Pete Davinson, pero esto quedo en el olvido, pues al parecer se basó en puro coqueteo y no lograron consolidar una relación como muchos esperaban que fuera. Luego de esto, no se le ha conocido más pretendientes, pero lo que sí es seguro que ella es toda una profesional y no trascendió el amor entre ella y su compañero de labores quien realmente tiene una relación con Emily Brown.

Y ahora para la segunda entrega también se llegó a especular que Jonathan Bailey y Simone Ashley estarían saliendo y pasándola muy bien, pues juntos hicieron una química muy explosiva y que pudo llegar a demostrarse más allá del set, pero la realidad es que ambos son muy amigos, pues el intérprete de Anthony Bridgerton se declaró abiertamente gay e incluso estaría saliendo con un actor reconocido del que no ha querido revelar su nombre.

Pero, la que sí ha dado de qué hablar y que podría tener una relación, aún no confirmada, es la actriz Nicola Coughlan quien interpreta a Penelope Featherington, pues se le ha visto muy animada con su compañero Luke Newton quien asume el rol de Colins Bridgerton. Sin embargo, hay quienes aseguran que realmente el amor de su vida es su peluquero Jonathan Van Ness con quien también ha salido en varias oportunidades.