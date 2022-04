“Amo a mi mujer”: Gonzalo Valenzuela le para los carros a Me Late y niega rumores de distanciamiento con Maite Orsini

Gonzalo Valenzuela salió a desmentir a través de redes sociales a Me Late, en donde además negó los rumores de distanciamiento con Maite Orsini.

En el programa de TV+, Mariela Sotomayor señaló que “la realidad es que, aunque todos ustedes se sorprendan y nadie se lo esperara, Gonzalo Valenzuela va a volver a vivir con su ex Juana Viale en Argentina.

“Ellos tomaron la decisión, ellos se van a vivir juntos en Córdoba”, manifestó.

“Efectivamente estamos esperando un nuevo hijo”, señaló la animadora a través de redes sociales👇https://t.co/O9O7dbhAnA — Publimetro (@PublimetroChile) April 7, 2022

En ese sentido, afirmó que “aunque muchos dirán ‘oye pero entonces volvieron’, esto no tiene que ver con que ellos hayan vuelto, tiene que ver con que él está grabando Closer en Argentina y lo que quiere hacer es estar más cerca de sus hijos”.

“Entonces no se le ocurrió nada mejor que decirle a la Juana ‘por qué no me arreglai la pieza’”, expresó Sotomayor.

La respuesta de Gonzalo Valenzuela

A través de Twitter el actor, quien se encuentra en una relación con la diputada Maite Orsini, desmintió lo señalado en Me Late.

“Según YO, el propósito principal del periodismo es proporcionar información veraz, si hay lucro esto sería una especie de estafa? hablan sin saber nada y con autoridad? Que feo engañar no??”, partió diciendo Valenzuela.

Finalmente, el actor afirmó que “amo a mi mujer, no voy a Córdoba y CLOSER es una obra de teatro..se pasaron!! Pfff”.

Cabe mencionar que el intérprete además compartió su tuiteo a través de sus historias de Instagram.

Según YO,el propósito principal del periodismo es proporcionar información veraz,si hay lucro esto sería una especie de estafa? hablan sin saber nada y con autoridad? Que feo engañar no?? Amo a mi mujer, no voy a Cordoba y CLOSER es una obra de teatro..se pasaron!! Pfff https://t.co/4st4Ae8fD1 — Gonzalo Valenzuela (@GonzaloVMori) April 7, 2022