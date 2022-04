Emoción al máximo: Aquí se Baila elimina a dos participantes y define a sus cuatro finalistas

Una jornada clave se vivió en el último capítulo de Aquí se Baila.

Esto luego que en el programa de Canal 13 se eliminarán a los últimos dos participantes, con lo cual se definieron a los cuatro finalistas.

En ese sentido, este jueves será la gran final del espacio, en un capítulo que será transmitido en vivo y en directo.

Las eliminaciones

En la noche del miércoles, las seis parejas que quedaban en competencia se enfrentaron en duelos al azar, en donde el jurado elegía al ganador, el cual pasaba directamente a la final.

En tanto, entre las parejas perdedoras se decidirían los dos últimos eliminados de Aquí se Baila.

Al respecto, la primera eliminación fue Iván Cabrera. “Sinceramente no era lo que esperaba, pero definitivamente estoy extremadamente contento de haber llegado a esta instancia por muchos motivos”, expresó.

Iván Cabrera (Canal 13)

De igual manera, afirmó que “pensé que en este lugar no iba a estar, el hecho de ya estar es un tremendo regalo. Segundo, encontrarme con una tremenda mujer, bailarina profesional, un ser maravilloso como es la Fran. Se lo dije, quiero que sea mi amiga para siempre”.

Cabrera agradeció además a Fran García-Huidobro. “Me sirvió justamente algo que tú dijiste Fran, me sirvió porque sinceramente sentí que estaba bailando como nunca, sentí que estaba bailando como siempre soñé bailar y ese es mi regalo”, manifestó.

“Luego de muchas cosas negativas que habían sucedido, donde muchas veces me apuntaron con el dedo, que me recriminaron cosas que tal vez no eran ciertas, sigo insistiendo también que en mi corazón no hay rencor ni mala onda contra nadie, todo lo contrario. Solamente me llevo momentos maravillosos”, concluyó.

En tanto, la última eliminada del programa fue Betsy Camino. “Cuando me llamaron no podía estar acá por mis tiempos y después me abrí un espacio. Y el universo me dijo ‘ya, Betsy este es tu momento para demostrar que eres bailarina’, porque no todos sabían”, indicó.

Betsy Camino (Canal 13)

Además, señaló que “en este proyecto he sido 100% yo, me lo disfruté todo, sin tabú”.

“Aunque me pasaron muchas cosas personales muy fuertes, pero mi corazón estaba aquí”, concluyó una emocionada Betsy.

Los finalistas

Por último, se dieron a conocer los cuatro participantes de la gran final de Aquí se Baila este jueves: Christian Ocaranza, Rodrigo Díaz, Kike Faúndez y Jazz Torres.