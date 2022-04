Kel Calderón mostró avance de su padre luego de estar internado por COVID-19: “Me va a explotar el pequeño corazón”

Kel Calderón mantiene al tanto a sus seguidores sobre el estado de salud de su padre luego de que hace unos meses estuviera internado por COVID-19. Por esta razón, la abogada no dudó en compartir el proceso de recuperación de Hernán Calderón, quien está realizando su tratamiento de kinesiología para poder recuperar su estado de salud.

“Acompañando a Hernán Calderón a su kine”, expresó Kel en sus historias de la plataforma de Instagram mientras.

“Siento que me va a explotar el pequeño corazón que tengo. Es que no saben, no sé cómo explicarles, lo que se siente verlo así de bien otra vez”, agregó con felicidad.

En los registros se puede ver a Hernán en terapia realizando diferentes ejercicios físicos, entre ellos levantando algunas pesas.

Recordemos que solamente hace un par de días, Kel habló sobre su padre en un evento de una marca de tecnología. “Está más flaco, todavía le cuesta la capacidad pulmonar, pero va para arriba”, comentó en aquella ocasión.

Kel Calderón y Hernán Calderón | Fuente: Instagram

Kel Calderón y Hernán Calderón | Fuente: Instagram