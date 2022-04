“The Crown” empieza la búsqueda de “Kate Middleton” para su sexta temporada

Kate Middleton en The Crown

“The Crown” se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix, ya que se enfocó en relatar parte de la historia de la corona británica desde que la reina Isabel asumió el trono y no dejó de lado aquellos escándalos que, históricamente, marcaron a la realeza.

El éxito de la serie ha mantenido a los fanáticos a la expectativa por la llegada de cada una de las temporadas, que revelan momentos complicados de la familia real.

Uno de ellos estuvo marcado por el fanatismo hacia la princesa Diana y su conflictiva relación con el príncipe Carlos, este fue una de las épocas más esperadas en la serie.

En la cuarta temporada pudimos ver la llegada de Diana a la familia y los primeros conflictos que habrían enfrentado la princesa, todo con la perspectiva de la producción.

Esta es la foto que se filtró de ‘The Crown’ y ya enfureció a la familia real británica The Crown

El creador de la serie tenía fijado llevar la trama, que se basa en acontecimientos históricos y ficción, hasta la década de los 90, sin embargo la aceptación del público ha impulsado a renovar una nueva temporada en la que se podría retratar a personajes más actuales como es Kate Middleton.

Es así como los productores están en búsqueda de una actriz que intérprete a la duquesa de Cambridge, quien tuvo su primer acercamiento a los ‘royals’ a inicios de los 2000.

“The Crown” podría tocar escándalos recientes de la realeza

No está claro qué temas tocarán sobre los Windsor, pero muchos calculan que la series abarcará hasta principios de la década de los 2000, que fue la época universitaria de Kate, en la cual conoció a William en la universidad de St. Andrews.

El diario The Sun aseguró que el personaje podría no tener mucha relevancia en la trama, ya que no se están enfocando en profundizar en la historia de los príncipes Wiliam y Harry.

De hecho, la llegada de Kate a la serie no es definitiva, ya que de no ser lo suficientemente necesaria, no se descartaría la posibilidad de eliminar el personaje de la producción.