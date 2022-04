“Yo lo consideraba amigo, pana”: J Balvin se refiere a polémica con Residente

La riña por redes sociales entre Residente y J Balvin ya había sido comentada hace algunos meses cuando el cantante colombiano posteó comentarios en contra los premios Grammy. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto”, señaló en esa oportunidad vía Twitter.

Esto le cayó bastante mal al ex integrante de Calle 13, Residente, quien le dedicó un extenso video a Balvin, destacando que “Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo o ¿de qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron, cabrón”

Pero la pelea no llegó hasta ahí, hace cerca de un mes, Residente regresó a la música con una canción en conjunto al DJ argentino Bizarrap, en ella le dedica varias líneas a J Balvin. “Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”, “No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”, “Es un imbécil con tinta de cabello que puso a mujeres negras con cadenas en el cuello” y “Los camaleones velan por su propio ombligo: se hacen panas hasta de sus enemigos”, entre otras.

Luego de la “tiradera” de Residente, J Balvin se había mantenido con muy bajo perfil y sin dedicar palabras en respuesta a la canción del puertorriqueño.

Sin embargo, rompió el silencio y se sinceró en el programa Dímelo King. En la entrevista se refirió a su amistad con Residente y detalló que tiene su conciencia tranquila.

“Yo lo consideraba amigo, pana, sí. Por eso dolió… Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo se lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos Cada quien tiene su forma y su estrategia. El agradecimiento y la lealtad para mí es el código número uno. Lo tengo tatuado aquí”, señaló el artista colombiano.

“Usar tu nombre genera esa fuerza”, comentó el presentador del programa. “Genera muchos views, he visto, últimamente”, agregó entre risas.

Cuestionado sobre el futuro de la relación con Residente y si podría haber una reconciliación contestó que “Sí, claro. Amigos no, pero si se dan las cosas claras, no hay problema”, cerró el colombiano.

J Balvin volvió a aparecer en un evento masivo con su presentación junto a María Becerra en los Grammy Awards el pasado domingo 3 de abril.