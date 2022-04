Camilo Huerta se tira flores por relación con Marité Matus: “Soy bastante evolucionado”

El deportista y figura televisiva, Camilo Huerta, abrió el corazón durante el último capítulo del programa “La Divina Comida” de CHV y contó sobre el buen pasar amoroso que atraviesa, juntó a Marité Matus.

El exDiscipulo del Chef, fue consultado por los demás participantes del episodio gastronómico, sobre cómo es pololear con la ex esposa de Arturo Vidal, con quien tiene tres hijos, tras 10 años de relación.

Ante la consulta del periodista Simón Oliveros, si era un tema complejo para él estar con una mujer tan mediática, Huerta sacó pecho y se explayó con una sonrisa de oreja a oreja.

“Para mí no es un tema. Creo que no es problema. Somos gente adulta. Ella tiene su vida. No tengo por qué reclamarle algo a ella. Ella tiene sus hijos. Se los quiero también”, comentó, aumentando el interés de las otras comensales, Karen Bejarano y Claudia Pizarro.

Durante la distendida sobremesa, el exPelotón contó que no ha tenido oportunidad de conocer personalmente al ídolo de la Roja, Arturo Vidal, pero reconoció que lo admira y celebra sus goles.

“Quizás algún día podemos tener alguna conversación. No tengo ningún drama. No tengo nada que decir. Es una admiración total como deportista a él. Para mí es un ídolo. Veo todos los partidos de la Selección, grito por Arturo. No tengo nada que decir. Creo que soy bastante evolucionado en ese sentido”, explicó, señalando que la estampa del seleccionado nacional no le genera ni una pisca de celos.

“No existen dramas”

«Quizás por eso ella está conmigo, porque no existe toxicidad, no existen dramas. Nunca le hecho un problema por algo”, agregó. “Si lamentablemente no llego a tener un buen final con ella, es la vida. Es parte de los procesos”, finalizó respecto su romance con la modelo.

Además, confesó que la conoció a través de Instagram cuando vio una foto de ellas comiendo churros en Barcelona. Ahí, el picaflor le mandó un mensaje comentando la foto, ganándose la amistad de Matus.

“Después que la conocí, vi que era una mujer muy sencilla y me encantó aún más”, confesó enamorado.