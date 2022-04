“Estaba más duro que un teléfono público”: Viñuela recuerda antiguo encontrón con Daniel Fuenzalida

José Miguel Viñuela recordó un antiguo conflicto que tuvo con Daniel Fuenzalida.

Esto en medio del programa online “Desde mi cocina con la Nené”, en donde conversó con Sergio Rojas.

Allí, el panelista de Me Late lo comenzó a molestar diciéndole “andai robando pololas José te digo por favor, me parece que es terrible”, recordándole un hecho que protagonizó junto a Fuenzalida.

El público fue el encargado de elegir a las tres parejas finalistas y luego a la ganadora.👇https://t.co/eb77grunXg — Publimetro (@PublimetroChile) April 8, 2022

“Eso es mentira”, afirmó Viñuela. Ante esto, Rojas señaló que Fuenzalida relató una vez en el programa de TV+ que el conductor de Me Late “te pilló que llegaste en el auto con la polola y te fue encarar”.

El relato de Viñuela

“Yo fui a dejar a la Fran a su casa, gentilmente después de una grabación larga y ardua y me encuentro con un señor. Primero, sentí que se movían unos arbustos atrás, y de repente aparece el ex Huevo, porque no era el Huevo de ahora”, indicó el exMekano.

“Todo carreteado”, dijo entre risas Rojas. “Fue a encararme al auto, nos anduvimos como echando la foca, pero yo no caché. Era muy celoso en esa época, era otro Huevo”, aseveró Viñuela.

“Mira, yo me acuerdo de esa época, que se bajó la Francisca y el vidrio estaba como abajo y aparece una cara así... No se le entendía nada, estaba más duro que un teléfono público en aquella época”, afirmó el animador.

Tras esto, Rojas indicó que “Daniel siempre la cuenta, se mata de la risa. Te dijo esa vez, cuando nos encontramos en ese evento de la Pamela Díaz, ahí limaron asperezas”.

“El tema es súper antiguo, del año 98″, señaló finalmente Viñuela, aclarando que no tiene problemas con Fuenzalida.

Revisa el programa