Jennifer Aniston y Adam Sandler se despiden de París tras filmar ‘Murder Mystery 2′

Jennifer Aniston y Adam Sandler se despidieron de París con un video en sus redes sociales, luego de grabar algunas escenas para la secuela del éxito de Netflix, Murder Mystery.

Aniston y Sandler compartieron con sus seguidores un tras cámara de su rodaje en la capital francesa, en la que se observan partes icónicas de la capital, como la torre Eiffel, así como algunos momentos juntos juntos en el set en un corto video con la canción C’est Si Bon, de Eartha Kitt de fondo.

“Merciiii Paris”, escribió Aniston en la publicación compartida con Sandler. “Esto es todo”.

También rodaron en Hawaii

Jennifer Aniston y Adam Sandler en Hawaii. Foto: Instagram

Murder Mystery 2 comenzó a rodarse en Hawaii en febrero pasado, cuando ambos actores revelaron el inicio del proyecto que fue un éxito en su primera parte.

Aniston y Sandler regresarán en esta secuela a sus roles de los esposos Audrey y Nick Spitz, una pareja que se involucra en una investigación criminal.

La primera película se desarrolló dentro del yate de un millonario y para la segunda parte aún no se han revelado mayores detalles, más allá de las escenas filmadas en Hawaii y en París.

El elenco

Jodie Turner-Smith, Mark Strong, Annie Mumolo, Tony Goldwyn, Mélanie Laurent, Kuhoo Verma, Enrique Arce y Zurin Villanueva se unen a un elenco que será dirigido por James Garelick, con James Vanderbilt como guionista.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de Murder Mistery 2 se espera que esté en la plataforma de Netflix este mismo año, junto con otras dos cintas de Sandler: Hustle y Spaceman.

Esta será la tercera ocasión en la que Aniston y Sandler comparten roles protagónicos en una película, luego de hacer juntos la comedia romántica de 2011 Just Go With It, y Murder Mystery en 2019, que se convirtió en el título mas popular de Netflix en el año, obteniendo un People’s Choice Award como Película Favorita de Comedia.