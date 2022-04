“Las lucas no son buenas”: Raquel Argandoña reveló el motivo por el cual se niega a participar en “La Divina Comida”

Desde que Raquel Argandoña entró a “Zona de Estrellas” todas las semanas se encuentra en medio de las polémicas de farandulandia, y en esta vez relevó el por qué no quiere asistir a uno de los programas de famosos más exitosos de Chilevisión, “La Divina Comida”.

La panelista del programa de Zona Latina estaba dando su opinión sobre el último capítulo del espacio, en donde participaron Karen Bejarano, Camilo Huerta, Simón Oliveros y Claudia Pizarro.

Todo comenzó cuando una participante del espacio acotó que “La Raquel no ha ido nunca”.

“Porque yo no quiero que se sienten en mi mesa gente que me caiga mal, aunque me paguen lo que me paguen”, explicó, ya que “de repente te ponen gente que te cae mal”, lanzó sin filtro la Raca.

Sin embargo, sus compañeros de equipo le preguntaron cómo sería su mesa ideal, no respondió inmediatamente pero sí aclaró que no sería con Las Indomables porque “las soporté tantos años” y que “una cosa es trabajar y pasarlo bien y otra es tenerlas en la mesa”.

Tras esto, aseguró que le gustaría compartir con Ernesto Belloni, Bombo Fica y Kike Morandé.

La verdadera razón de Raquel

Posteriormente, la panelista contó que la han llamado en reiteradas ocasiones para participar del espacio, pero que rechaza la oferta “porque no es solamente tu casa, tienes que ir a la de los demás, entonces son cuatro programas y para lo que ofrecen es muy poco. Además, te dan una x suma y tienes que hacer un menú, ¿a dónde la vio?”.

“Entran las cámaras, los productores y que te ensucien tus cosas y te pasen a llevar los muebles, no gracias, no es negocio”, justificó.

Por último, aclaró que es más que solo eso, sino que el pago no es el que le gustaría. “A mí lo que me molesta es que te obliguen a sentar gente en tu mesa, eso no. Además, no pagan muy bien, las lucas no son buenas, para el trabajo que hay no es bueno, a mi casa no entra nadie”.

Finalmente, Raquel descartó y cerró todas las puertas a una posible participación en el programa de Chilevisión.