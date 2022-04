Raquel Argandoña confesó mala experiencia con el botox: “Era igual a Michael Jackson”

Raquel Argandoña no ha dejado de dar que hablar durante estos días, y en esta ocasión realizó una impactante confesión en su programa online “Raquel Forever”, en donde compartió que hace algún tiempo se sometió a un rejuvenecimiento facial.

“Voy a contar una experiencia que nunca la he dicho en televisión. Me puse botox, no voy a decir con quién”, reveló en el espacio de YouTube.

Posteriormente, contó más detalles de la intervención. “Parece que un pinchazo me pescó un músculo, que me quedó como que era igual a Michael Jackson. Menos mal que no estaba en la televisión”.

La “Quintrala” estuvo al menos cinco meses “con una cara absolutamente deforme, más en un lado que en el otro”. Sin embargo, pudo solucionar el problema yendo a otro especialista.

“Durante cinco meses, día por medio, era como un cepillo con agujas que la pasaban para que fuera soltando el músculo. Por eso yo creo que el botox te lo tiene que poner un profesional. Fue terrible, porque te cambia, era deforme”, terminó por decir.