Russell Crowe: 10 películas en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este jueves 7 de abril cumple 58 años el actor Russell Crowe.

El intérprete neozelandés comenzó su carrera a fines de los ‘80 apareciendo en series y cintas australianas.

A mediados de los ‘90 en tanto, da el salto a Hollywood siendo parte durante los siguientes años de aplaudidas películas como Los Ángeles al desnudo, The Insider, Gladiador, Una mente brillante, Master and Commander: The Far Side of the World, 3:10 to Yuma y Gángster Americano.

Durante su carrera ganó el Oscar al mejor actor por Gladiador, recibiendo además otras dos nominaciones en la misma categoría.

En los últimos años protagonizó la miniserie The Loudest Voice junto a Naomi Watts y Sienna Miller. Además, encabezó la cinta Fuera de control.

Próximamente aparecerá en la esperada Thor: Love and Thunder junto a Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale. Además, estará en el filme Kraven the Hunter, junto a la recientemente ganadora del Oscar a mejor actriz secundaria, Ariana DeBose.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 películas de Russell Crowe para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

Diez películas de Russell Crowe

Una mente brillante (HBO Max)

La mente brillante de John Nash, matemático que ganó el Premio Nobel pero debió luchar contra las alucinaciones que alteraban su percepción de la realidad tras ser diagnosticado con paranoia esquizofrénica. Con Russell Crowe y Jennifer Connelly.

Dos tipos peligrosos (HBO Max)

1970. Un detective privado y un matón de Los Ángeles deben hacer equipo para resolver el caso de una chica desaparecida. Con Russell Crowe y Ryan Gosling.

Los Miserables (HBO Max)

Hugh Jackman, Anne Hathaway y Russel Crowe estelarizan esta adaptación musical de la célebre obra literaria de Victor Hugo.

Los secretos del poder (Amazon - Netflix)

El ganador del Oscar Russell Crowe conduce una película de suspenso abrasadora sobre un miembro del Congreso creciente y un periodista investigador embrollado en un caso de asesinatos aparentemente sin relaciones, brutales. Con Ben Affleck, Rachel McAdams y Helen Mirren.

Gladiador (Amazon - Star+ - Netflix)

Durante una visita del emperador al último sitio de batalla de Maximus, Marco Aurelio le propone al general que sea el emperador de Roma debido a que confía más en él que en su propio hijo Commodus. Con Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Dirigida por Ridley Scott.

Los Ángeles al desnudo (Amazon)

Los Ángeles, California, en los principios de los 50′s es prácticamente el paraíso... o al menos esa es la imagen ante el mundo. La realidad es algo totalmente diferente. La policía se enreda con las mafias de drogas y mujeres, nada es lo que parece… Con Russell Crowe, Kim Basinger, Guy Pearce, Kevin Spacey y Danny DeVito.

Cinderella Man (Star+)

La historia de la era de la Depresión y el héroe popular Jim Braddock, quien vención al campeón peso pesado Max Baer en una pelea de 15 asaltos en 1935. Con Russell Crowe, Renée Zellweger y Paul Giamatti.

Gángster Americano (Netflix)

La ambición y la corrupción chocan en el Harlem de los ‘70, donde un carismático jefe narco sube al poder y se enfrenta a un detective recto y varios rivales mortales. Con Denzel Washington y Russell Crowe.

Rápida y mortal (Netflix)

Una misteriosa pistolera llega a la frontera del Oeste buscando venganza por el asesinato del sheriff de la ciudad. Con Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio y Russell Crowe.

Noé (Amazon - Netflix - Star+)

La trama está basada en el personaje bíblico Noé quien comienza a tener visiones apocalípticas sobre el diluvio universal. Para poder salvar a su familia, el devoto carpintero tendrá que construir una sólida embarcación dirigida por Dios. Con Russell Crowe, Jennifer Connelly y Emma Watson.