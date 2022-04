“Si me sacan la foto en la Blondie, pico, que la saquen”: Rodolfo Carter se sinceró en nuevo libro de Rodrigo Fluxá

El libro “Gente común: una historia oral de la Blondie” se encuentra disponible solamente hace algunos días en las principales librerías de nuestro país. El texto relata, a través de la voz de sus propios protagonistas, cómo es una de las discotecas más populares de Santiago, la Blondie.

Símbolo de igualdad, diversidad y convivencia entre las diferentes tribus urbanas pero también un espacio de descontrol y desenfreno, o así es como la describen los protagonistas del escrito realizado por el periodista Rodrigo Fluxá.

Algunos anónimos y otros nombres conocidos como Alberto Fuguet, Jorge Olguín, Javiera Mena, Camila Moreno, Claudio Valenzuela (Lucybell), Sergio Lagos y Blanca Lewin; entre muchos otros, son quienes construyen la huella de este recinto.

El edil de La Florida

Sin embargo, un nombre que llamó la atención y que no está vinculado al mundo de la cultura en nuestro país, es el alcalde Rodolfo Carter. El político recuerda claramente sus días en la Blondie.

Al mismo tiempo, realizó un viaje en el tiempo para rememorar las palabras de su mamá cuando cantaba “Lo siento mi amor” de Rocío Jurado.

“Me acuerdo perfecto de tener siete años –vivía en la villa Los Copihues, en La Florida– y estar cantando a todo pulmón ‘hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido’. Y mi mamá mirándome por la venta y diciéndome ‘no cante eso’”, relata.

Volviendo a la actualidad, el alcalde de La Florida volvió a pisar la Blondie junto a su equipo de trabajo en la municipalidad. “Estaban aterrorizados: ‘Te van a sacar una foto, nos va a penar’. Pero si me sacan la foto en la Blondie, pico, que la saquen. Si me encuentran chulo, problema de ellos; si es ambigua sexualmente, problema del que le importa”, comentó.

“Soy soltero, tengo cincuenta años, no tengo que dar explicaciones de lo que hago en mi vida”, aseguró.

Posteriormente, el edil dice: “Yo venía de Derecho de la Católica y me cargaban las discoteques del sector de Las Condes. Me aburría esa impostura que uno tenía que adoptar para sentirse parte: tener que ser un winner, ser un bacán, decir me vengo a agarrar una mina. Y Plaza Ñuñoa siempre fue izquierda caviar. Cuando descubrí la Blondie descubrí que podía ser yo”.

Finalmente, terminó su relato con la siguiente comparación: “Me daría vergüenza que me saquen una foto en Lollapalooza, por lo caro, no en la Blondie”.