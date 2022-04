Un hombre asegura que lo quieren matar “por guapo”

Elías De Souza, de 32 años, declaró que una “mafia” y vecinos de la región quieren atentar contra él por celos. Su caso se volvió viral luego de que un periodista accediera a entrevistarlo ya que el hombre asegura que las autoridades desestiman las amenazas de muerte que ha recibido por “tener suerte con las mujeres”.

De Souza, reside en San Vicente, en Misiones, Argentina. La entrevista fue realizada por el Canal 5 de la televisión local. Según contó hay una mafia de hombres celosos que lo quieren agredir. Desde 2006, explicó, tiene que andar cuidándose las espaldas, citó una nota de El Informador.

¿Qué dijo De Souza?

El hombre tomó el micrófono del reportero para explicar lo que le sucede. Dijo, entre portugués y español, que sin tirar una piedra a nadie, sin atentar contra nadie con machete ni hacer ningún daño, una mafia lo quiere matar. “Unos brasileros querían castrarme, violarme”, luego nombró a varias personas, entre ellas a un señor llamado Baldomiro, Seferino, al comisario Sequeira y a otras personas.

Un hombre en Argentina afirma que lo quieren matar "por guapo" (Captura)

El reportero le insistía en que sus denuncias eran graves y que debía hacerse responsable por los señalamientos a terceros, pero el hombre continuaba su relato diciendo que los hombres que lo amenazaban estaban respaldados por algunos agentes de la Comisaría Segunda, sitio en que De Souza fue a poner la denuncia.

Para mayor asombro del periodista que lo entrevistaba el hombre soltó: “Hablan pavadas de mí porque me tienen envidia, supuestamente porque yo tengo suerte con las guainas (mujeres), con las chicas, pero el pueblo me conoce…”.

-¡Disculpame pero suena descabellado lo que estás contando!, le respondió el periodista, pero De Souza insistió: “Es la pura verdad, puedes sacar un informe, hacer un seguimiento, para decir después que era cierto lo que decía De Souza”, le contestó.

“No le hago mal a nadie”

Elías De Souza dijo que nació y se crió en San Vicente, que nadie lo ha visto con un cuchillo en la cintura haciendo maldad a nadie. “Yo voy a laborar y los tipos me atacan, voy a mi casa y los tipos me atacan, con discriminación”.

La única explicación que el hombre da a esos ataques es porque tiene suerte con las mujeres. “Las chicas me quieren, me aman, tengo suerte, una suerte que me dio Dios”.

Agregó que lo quieren violar por celos, por envidia, pero el reportero, que escuchaba el relato, le comentaba que todo le parecía muy descabellado. Sin embargo el hombre, convencido de ser atractivo para las mujeres, explicó que es la pura verdad, que puso varias denuncias pero fueron desestimadas.

Al ser consultado por el “secreto” de esa envidia, el hombre respondió que debe ser porque las chicas saben que él es honesto, trabajador, que no abusa de ellas ni les falta el respeto.

De Souza tiene dos hijas, tuvo una esposa pero ahora vive con su madre. Luego, para aclarar que tampoco es un delincuente como le han querido calificar, mostró la única arma que posee: Un ejemplar del Nuevo Testamento.

