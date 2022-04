Vanesa Borghi se sincera tras quiebre matrimonial y entrega detalles de su nueva vida

Vanesa Borghi entregó detalles de su nueva vida, luego que hace unas semanas confirmara su quiebre matrimonial con Danilo Sturiza.

En dicha oportunidad, en conversación con LUN, indicó que “creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”.

“Yo lo adoro con todo mi corazón y eso no se va a acabar porque es una persona que ha estado conmigo tanto tiempo. Lo sigo amando de otra manera, es alguien que respeto y quiero. Aunque duela, decidí no continuar”, indicó.

Sobre las razones del quiebre, Borghi señaló que “el proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”.

Su nueva vida

En conversación con Costa Magazine, Borghi se sinceró al dialogar sobre el tema, entregando además detalles de su nueva vida.

Al ser consultada sobre cómo afronta esta nueva etapa en su vida, la exparticipante de El Discípulo del Chef señaló que “es una etapa de renacimiento, una fase nueva, distinta. Por momentos linda, por momentos no tanto. Y si bien yo comparto muchas cosas en redes sociales, guardo otras para mí y para quienes me conocen realmente, hablo de mi círculo cercano entre familia y algunos amigos”.

“Y por supuesto que es una etapa complicada donde coexisten una mezcla de sentimientos, pues estoy partiendo desde cero, por más que muchos digan ‘No es que ya tienes tu departamento’”, expresó.

En ese punto, afirmó que “pero si estoy partiendo desde cero porque estuve 11 años con una pareja, con mi marido, en un departamento viviendo con él, siendo él mi familia”.

“Entonces todo es un cambio muy grande, pero no significa que sea malo, pues el ser humano es el que mejor y más rápido se adapta a los cambios. Y aunque cueste lograrlo, debo hacerlo por mí. Porque pude, puedo y podré”, concluyó Borghi.