Robin Wright: 5 películas en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este viernes cumple 56 años la actriz Robin Wright.

La intérprete estadounidense comenzó su carrera en la década del ‘80, apareciendo en la serie Santa Bárbara y en la cinta de culto La Princesa Prometida.

La actriz ha destacado en diversas producciones durante su trayectoria, en filmes como Forrest Gump, Moll Flanders, Message in a Bottle, El Protegido, The Private Lives of Pippa Lee, Moneyball, La chica del dragón tatuado, The Congress, Wonder Woman y en Land, la cual también dirigió.

También resaltó en el mundo de las series, dando vida a Claire Underwood en House of Cards.

Próximamente aparecerá en la cinta Where All Light Tends to Go, la cual protagonizará junto a Billy Bob Thornton.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco películas de Robin Wright para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max

Cinco películas de Robin Wright

Forrest Gump (HBO Max - Netflix - Amazon)

La historia de Forrest, un hombre muy especial que llevó una vida extraordinaria y presenció los eventos históricos más significativos de la segunda mitad del siglo XX, pero que lo único que quería era reencontrarse con Jenny. Con Tom Hanks, Sally Field, Robin Wright y Gary Sinise.

Mujer Maravilla (HBO Max)

Antes de convertirse en Wonder Woman, ella solía ser Diana, Princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera inconquistable. Con Gal Gadot, Chris Pine y Robin Wright. La secuela se encuentra también disponible.

El Protegido (Star+)

Cuando David es el único sobreviviente de un accidente de tren, su vida se transforma al ser contactado por un hombre que le hace ver que posiblemente sea indestructible. Con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Robin Wright.

La Princesa Prometida (Netflix)

Un campesino deberá superar infinidad de obstáculos para conquistar el corazón de su amada en esta romántica fantasía. Con Cary Elwes, Robin Wright y Mandy Patinkin.

Tierra (HBO Max)

Robin Wright estelariza y hace su debut como directora con este filme que sigue la conmovedora historia de una abogada cosmopolita que decide vivir alejada de la sociedad para buscar un nuevo sentido a su vida.