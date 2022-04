Rodrigo Sepúlveda se comparó con animador de CHV: “Yo no tengo un cafecito, una bebida para darte”

Durante la jornada de este sábado, Francisco Vidal y Rodrigo Delgado estuvieron como invitados en Meganoticias para ser entrevistados por Rodrigo Sepúlveda, esto con el objetivo de conversar sobre la acusación que realizó Izkia Siches en la semana con respecto a vuelos migratorios del antiguo gobierno.

Sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención del diálogo, sino que el animador del espacio tiró una broma sobre otro conductor de TV, comparando su programa con el de CHV.

“La última pregunta porque a Francisco Vidal... Yo no soy como Julio César, Francisco. Yo no tengo un cafecito, una bebida para darte. Julio César es muy generoso contigo, yo acá no tengo como traspasártelo”, expresó Sepu a la exautoridad de Interior de Michelle Bachellet, ya que la entrevista era de forma remota.

El comentario causó la risa de Vidal, ya que el político ha participado en reiteradas ocasiones en el matinal “Contigo en la Mañana”, donde además trabaja como panelista.

Finalmente, el periodista continuó con la conversación y siguió la pauta correspondiente.