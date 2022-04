“Dicen que soy la Lady Gaga chilena”: Dj Lizz estuvo presente con extravagante atuendo en Creamfields

Dj Lizz estuvo hace tres semanas en uno de los festivales musical más importantes de nuestro país, Lollapalooza, donde estuvo como invitada al show de Pablo Chill-e y reapareció este fin de semana con curioso atuendo en el evento de música electrónica, Creamfields.

La presentación de Elisa Espinoza -nombre real de la cantante- fue en el escenario Red Bull en el Espacio Riesco, que posteriormente cerró con el show del estadounidense Diplo.

En una entrevista a LUN, la artista habló sobre cómo han sido estás últimas presentaciones en Chile y lo que se viene en su carrera.

“Ni me acuerdo de todas las otras fechas que tengo, jajajá. Este domingo me voy a Estados Unidos porque voy a tocar allá y en Canadá, y en junio toco en Primera Sound en Barcelona”, adelantó.

“Volver a estos eventos ha sido muy bacán , la gente extrañaba mucho salir. Y más allá de la fiesta, la gente extrañaba vivir el arte porque estaba apagado”.

“Mi paga más grande es volver a ver a las personas pasándola bien”, reflexiona la artista.

Además, agregó que su estilo es el “reggaetón del futuro, neopreno o como quieran llamarle, todo eso mezclado con hits actuales”.

La performance completa

La oriunda de Hualpén se presentó con un extravagante traje utilizando los guantes de una moto en su parte superior como si fuera un sostén y una falda morada con rayos en conjunto con unas botas peludas.

“Siempre me destaqué por ser osada, desde chica, porque me he sentido un arte amateur desde mi cuerpo. Soy una performance completa”, explicó al medio.

“Cuando hago un show no es sólo tocar música, es más allá, busco que la gente se sorprenda conmigo (...) Hay gente que me dice que soy como la Lady Gaga chilena, o que soy ridícula. Y eso quiero, generar una impresión. Me divierte”, aclaró.

Para crear el look completo, la artista tuvo que empezar a arreglarse a eso de las 10 de la mañana con su amigo Josh Gaviria, quien le hace su styling. En esa misma línea, comentó que su estilo estaba inspirado en las carreras y que por eso llegó en su BMW enchulado con un morado tornasol.