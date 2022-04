Mario Velasco revela insólita petición de equipo de Cami: “No puede salir porque va a pasar la señorita por acá”

El conductor del programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, Mario Velasco, dio cuenta esta viernes de un particular episodio que le tocó vivir con la cantante Cami, una de las coach confirmadas para la nueva versión de “The Voice”.

Precisamente cuando comentaban la incorporación de la cantante nacional al equipo que intervendrá en el programa de talentos de CHV, fue que Velasco sorprendió a sus compañeros de panel, Raquel Argandoña, Cecilia Gutiérrez, Jaime Coloma y Manu González, comentándoles las particulares peticiones que el equipo detrás de la imagen de la joven realiza en cada una de sus apariciones televisivas.

“Es regia, pero la encuentro muy flaca. Está como la Luli (Nicole Moreno). Está más flaca que la Luli”, expuso Argandoña, quien de esta forma inició el debate respecto de las capacidades que Cami tiene para sortear con éxito su labor de coach de los participantes del estelar de CHV.

La experiencia de Mario Velasco con Cami

“Mario, ¿tú la conoces? ¿Es así flaca o es así?”, le consultó Raquel al conductor, quien aseguró no conocerla “más allá” de algunos encuentros en CHV.

[ Cami detiene show en Lollapalooza por niña perdida entre el público ]

“Tiene bonitas canciones (...) la Julieta (su hija con Carolina Mestrovic) es bien fanática (...) no a cualquiera la invita a una gira Marc Anthony”, fueron algunos de los positivos comentarios que Velasco dio respecto de la calidad artística de la cantante viñamarina.

Sin embargo, y ante la insistencia de algunos de sus compañeros de panel, quienes indicaron que la artista “no es empática con la gente (...) en su rol de jurado no va estar tan bien” o que para “ser coach tienes que ser muy simpático, muy empático, muy acogedor y dar herramientas reales”, fue que Velasco contó de su experiencia personal con la cantante.

“A mí me pasó. A mí me dejaron encerrado en un camarín por ella (...) lo juro. Va a sonar que tengo algo contra ella, porque tal vez estas decisiones las toman los equipos, no solamente ella”, inició el exrostro de programas juveniles en CHV.

“Llega su mánager a su camarín. Justo en esa época estaba en la transición de Cami Gallardo a Cami. O sea, ‘no se te vaya ocurrir decirle ‘Cami Gallardo’, preséntala como ‘Cami’. Se va el mánager. Estaba con unas amigas en el camarín, porque era un 18 de septiembre, eran varios días y me estaban acompañando. Y de repente voy a salir del camarín y un guardia me para y me dice ‘no, don Mario, no puede salir de su camarín’. ‘¿Por qué?’, le digo yo. ‘¿Qué pasa?’. ‘Es que va a pasar la señorita Cami por acá y no puede haber nadie en el pasillo’. Tal cual”, relató el comunicador, quien con tal experiencia dejó impresionada a Argandoña, quien sólo atinó a exclamarle a Velasco un contundente “¡no!”.

Al final, Velasco intentó suavizar sus dichos al asegurar que “hay ciertos mánager que toman como acción que sus artistas sean medio intocables. Pasa con Luis Miguel y esta idea de no mirarlo a los ojos”.