Máximo Menem Bolocco reconoce que se siente “más representado por el apellido de mi mamá”

Máximo Menem o Máximo Bolocco, como se hace llamar en su cuenta de Instagram, ya tiene 18 años y en las últimas semanas ha estado en la órbita de la prensa argentina por su participación en la polémica herencia del fallecido expresidente transandino, Carlos Saúl Menem.

Los medios argentinos han dado cuenta del conflicto que se ha suscitado entre sus dos hermanos mayores, Zulema y Carlos Nair, por la millonaria herencia del mandatario transandino. Un tema del cual el hijo de Cecilia Bolocco y la propia figura chilena se han mostrado distantes.

Nunca viví con mi papá (Carlos Menem), así que me siento más cómodo con el de ella (Cecilia Bolocco). — Máximo Menem Bolocco

“Nunca viví con mi papá”, confirma el joven chileno, quien en entrevista en lun.com aclaró que más allá de la lejanía con su padre, no ve un motivo de peso para dejar su apellido en favor del de su madre, luego de la entrada en vigencia en Chile de la Ley 21.334, que permite a las personas inscribirse en el registro civil primero con el apellido materno y luego con el paterno.

El orden de los apellidos no es tema para Máximo

“A mí no me importa cómo me pongan mi nombre. Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dichos varias veces, peor yo no voy a borrar el apellido Menem”, asegura Máximo.

“Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella”, reafirma el joven, quien es claro al momento de negar cualquier opción de beneficiarse con la nueva legislación nacional.

“No, qué lata, porque no es algo que me importe o afecte mucho”, insistió Máximo, quien sólo se enfoca en terminar sus estudios secundarios en el colegio Santiago College y evaluar sus opciones como influencer de algunas marcas que ya le han ofrecido ser su rostro antes de ingresar a la universidad a “estudiar ingeniería comercial o estudios internacionales”.

“Lo manejo bien, recién estoy partiendo en esto, aun estoy en el colegio. Me organizo mis tiempos, mi mamá me da consejos y mi manager, Daniel Santana, también me ayuda con eso. Todo bien, yo feliz porque eso de ser influencer me encanta”, finalizó.