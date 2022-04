Mike Bahía cuenta por qué pensó dejar a Greeicy Rendón antes de quedar embarazada

Una bella y muy embarazada Greeicy, al lado de Mike Bahía, dio entrevista al locutor y actor puertorriqueño Jorge Pabón. Esto, para su canal de YouTube, Molusco TV.

Allí ambos dieron detalles sobre su relación, donde dieron anécdotas, como por ejemplo, la cantidad de animales que tienen en su casa y a los que cuidan con mucho amor.

Pero también tocaron el tema de la pandemia, y el presentador inquirió si la convivencia los afectó, ya que muchas parejas terminaron por ello.

Él dijo que al contrario, esta les unió más, pero cuando Greeicy inició las grabaciones de “Ritmo Salvaje”, él creyó que terminarían.

Esto, al no estar con ella como quisiera.

Ella tuvo que alejarse casi por siete meses de Mike, y eso desató el miedo en él. Así, consideró terminar.

“Fue muy difícil. Todos tenemos seguridades e inseguridades y la distancia de alguna manera fue esa agua que le dio hongo a la inseguridad para que creciera”, expresó Bahía.

Pero ella, al contrario, estaba tranquila. “Era más de mi parte por mi falta de tenerla. Cuando inició la pandemia estuve con ella por varios meses viéndola todos los días y sintiéndola a mi lado, pero cuando tu mujer es actriz y está trabajando en un personaje y en un entorno nuevo, todo cambia”.

Él también trabajaba en su nuevo disco y ambos construían su nueva casa. Pero su inseguridad lo avasalló de forma tal, que sintió que ella ya no viviría con él. “Yo le decía en medio de mi inseguridad si me iba a tocar poner una pared que nos dividiera, y ella me respondía: ‘qué estás diciendo’”.

Ella tuvo que calmarlo

Greeicy fue la que apagó sus dudas. Además, de que se sentía feliz trabajando. “En las conversaciones en medio del conflicto yo le decía: ‘sí, percibimos que algo cambió porque yo estoy en una dinámica distinta, estoy viviendo en un hotel con nuevos compañeros y estoy muy feliz’”.

En el momento, el cantante lanzó una canción alegre como “La Rutina”, tal y como lo contó en la entrevista de 45 minutos que puede ver aquí.