Britney Spears está embarazada y contó qué medidas tomará para cuidarse en esta etapa

Britney Spears está embarazada y no, no se trata de un rumor, la intérprete de Toxic confirmó que espera su tercer hijo al lado de su pareja, el entrenador Sam Asghari, con quien mantiene una relación desde hace años.

A través de un post en redes sociales Britny contó que regresó de su viaje a Maui con varios kilos de más, mismos que había trabajado mucho en perder antes del viaje. También detalló que su esposo bromeó al decirle que era “panza de comida”, pero no fue así, tras hacerse una prueba, ésta salió positiva y la cantante tendrá un bebé.

En este embarazo la ‘princesa del pop no saldrá tanto pues no quiere que los paparazzi hagan dinero con su imagen. “Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen dinero con una foto de mí, como desafortunadamente ya lo han hecho#, detalló.

Britney Spears vivió depresión en sus embarazos

La cantante tiene dos hijos: Sean Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, de quienes se embarazó cuando atravesaba una crisis de salud mental muy fuerte. En el mismo posteo en el que anunció su embarazo también indicó que padeció depresión perinatal debido a los problemas que atravesaba.

Por eso detalló que vivirá estos sentimientos y hará yoga para mejorar su estado de ánimo.

“Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado 🤫 😬😬😬... ¡¡¡Esta vez haré yoga 🧘‍♀️ todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor 💕!!! — Britney Spears

Britney Spears deseaba ser mamá de nuevo

Hace algunas semanas fuentes cercanas a la cantante revelaron que deseaba convertirse en mamá, tras años de custodia en la que su padre, Jamie Spears, quien la mantuvo bajo el uso de anticonceptivos, Britney cumplió su sueño y le da la bienvenida a la maternidad.

Hasta ahora para Britney lo más importante siempre han sido sus dos hijos, y ahora que han crecido y son unos adolescentes, son unos chicos maduros que respaldan a su madre, al menos eso es lo que han dejado ver en redes sociales, pues los adolescentes han mostrado en más de una ocasión, ser el respaldo de la cantante.