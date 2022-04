“Índigo va a ser más amada y rica que todos ustedes”: defienden a Camilo y Evaluna por el nombre de su bebé

La tan esperada llegada de la hija de Evaluna y Camilo tenía con expectativas a las redes sociales, ya que la pareja no solo se encargó de anunciar el embarazo con bombos y platillos en su momento, sino que la espera ha sido larga para poder conocer el sexo del bebé. Dicha espera terminó el día sábado, cuando por fin se anunció el nacimiento de Índigo.

En una foto compartida que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, la pareja mostró unos vistazos a su tan anhelada bendición. En dicho material se puede ver como el interprete de ‘Ropa Cara’, tocaba la guitarra mientras se mostraba el brazo de la pequeña.

A su vez, se pueden apreciar unas imágenes del parto y nacimiento de Indigo.

Según su abuelo, Ricardo Montaner, este afirmó desde hace meses atrás (como si el fuese el padre de la hija), que dicha labor de parto se llevaría en casa con la asistencia de una partera profesional y de manera “muy natural”.

La pareja confirmó el nacimiento de la pequeña con las siguientes palabras: ”Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa”, en el pie de foto de la publicación hecha en redes sociales.

Los cantantes así mismo agradecieron el apoyo y el cariño que colegas y seguidores han dejado en sus redes. “Creció La Tribu. (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”, añadieron los papás de Índigo.

Las criticas por el nombre elegido no se han hecho esperar

Las redes sociales son duras al criticar los nombres de los primogénitos de las celebridades, y la bebé de Montaner y Echeverry no ha sido la excepción. La pareja y su recién llegada han sido blanco de ataques en los que no los bajan de “hippies”, y han hecho toda clase de comentarios con respecto a como la bebé no soportará los comportamientos y ‘meloserias’ con las que sus padres suelen demostrar su amor por el otro.

Índigo después de su primera semana con Camilo y Eva Luna. pic.twitter.com/FWtP1JjxZH — Real Time 📈 (@RealTimeRating) April 10, 2022

Indigo cuando nació y vio que sus padres son Camilo y Evaluna pic.twitter.com/0Sqj1AFbU2 — La Martha Indignity (@LaMalaMartha) April 6, 2022

Pero ha sido mas fuerte el apoyo que ha recibido la pareja, que las criticas.

Esto, ya que muchos han salido en su defensa, pues al final no hay razón para criticar el nombre de alguien, y más cuando es el de un bebé, cosa que las redes aún no parecen procesar.

Varios internautas han manifestado su amor hacia la nueva integrante de la familia Montaner afirmando lo querida y esperada que era esta bebé en ‘La Tribu’, apodo que lleva el clan Montaner.

“A mí sí me alegró bastante el nacimiento de Índigo, qué preciosa es la maternidad/paternidad deseada. Que hermosas las familias que aman ser familias.”, era una de las tantas felicitaciones que los nuevos padres recibieron.

Camilo, Evaluna e Índigo, para siempre ❤️ pic.twitter.com/5dskHlZ9pH — luciana (@brightcamilo) April 9, 2022