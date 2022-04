Karol Lucero sorprende a sus seguidores con el sorteo de su auto deportivo

El exrostro de Mega y CHV, Karol Lucero, sorprendió este sábado a sus seguidores de Instagram al anunciarles que desde este fin de semana y hasta las próximas Fiestas Patrias estará disponible el sitio web “Te regalo mi auto”, donde sorteará su automóvil deportivo entre todas las personas que compren alguno de los números de la rifa virtual y que están a $10 mil cada uno.

El ahora empresario publicitario reveló a sus fans que esta idea nació porque quería renovar su automóvil, un BMV i8 deportivo, que adquirió a “fines de 2018″.

“Mi auto lo compré a fines del 2018, es un modelo 2019, y ya consideré que en el 2022 era más pertinente cambiarlo, ya que comienzan a devaluarse”, dijo Lucero, quien además reveló en lahora.cl que “tengo la intención de cambiarlo por un auto ciento por ciento eléctrico”.

“Fui a ver cuanto me daban por el auto, y a los deportivos muchas veces los castigan más en su devaluación en el precio. Y además dije por qué no dar la posibilidad de tener un auto de esas características a una persona que quizás no podría acceder a uno de ese valor”, prosiguió.

El boom de los sorteos por la web

“Vi que este tipo de sorteos estaba de moda. Me informé al respecto y me reuní con un grupo de abogados en la notaría (de Wladimir Schramm lópez, en calle Amunátegui), fui hasta la Tesorería de la República para conocer la regulación de este tipo de actividades y decidí hacer el mío”, confirmó.

Para poder concursar del sorteo, indica el animador, es necesario que los interesados ingresen al sitio teregalomiauto.cl, lean las bases del concurso y paguen en dicha plataforma los 10 mil pesos que cuesta cada número.

“Lo bueno es que muy fácil, muy sencillo de comprar los números. Lo hago de esta forma porque es más transparente y para que todos puedan participar”, agregó Karol.

Respecto de alguna opción de volver a las pantallas de televisión, el joven reveló que en las últimas semanas ha sido invitado a varios proyectos.

“He estado sorprendido en el último tiempo de tantas invitaciones y reuniones para nuevos proyectos a los que me han invitado”, finalizó.