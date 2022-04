Usuaria trató de “desclasados” a Martín Cárcamo y al cantante Douglas por video del programa “De tú a tú”

Esta noche se estrena un nuevo capítulo del programa de Martín Cárcamo, “De tú a tú”, donde estará como invitado el reconocido cantante chileno, Douglas. En este contexto, el conductor del espacio de Canal 13 subió un adelanto del episodio, sin embargo, se llenó de críticas.

“Hoy en un nuevo #detuatu, los invito a una conversación muy íntima con la historia de vida de @douglaschile y su bella familia. Emocionante”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram, donde normalmente sube videos del programa.

“Los desclasados”, comentó una usuaria de la red social.

Este comentario molestó a Douglas, quien atinó a escribir: “Tamara, te invito a ver el programa y verás que tu comentario totalitario y resentido, está muy lejos de la realidad, cariños”.

Posteriormente, le comentó a otro cibernauta que le mostró su apoyo: “La verdad no le contesto a todo el mundo, siempre a los buena onda pero de vez en cuando retrucar a quienes se sienten con superioridad moral, me divierte, porque me encanta debatir con argumentos”, comenzó a justificar.

“Entonces, si alguien pone” no me gusta” o “fome” por ejemplo, no contesto porque es una opinión y está bien, no me importa. Pero en este caso y por ser quién dice que es, ameritaba”, finalizó.