Así lucen actualmente Sean y Jayden, los otros dos hijos de Britney Spears

Britney Spears sorprendió al mundo al revelar que está nuevamente embarazada, producto de su noviazgo con Sam Asghari, y que llegará para agrandar la familia porque ya tiene dos hijos previamente con Kevin Federline.

El bailarín fue el primer esposo de la intérprete de Baby one more time, pero decidieron separarse en 2007, cuando también emprendieron una lucha legal por la custodia de los dos niños.

Finalmente, tanto Sean como Jayden, de 16 y 15 años, respectivamente, terminaron viviendo con su padre a lo largo de todo este tiempo en el que ella además estuvo bajo la tutela legal.

Pero ahora totalmente libre de tomar sus propias decisiones, persiguió su sueño de ser mamá al lado de su pareja desde hace 5 años con el que también tiene planes de casarse.

Así lucen actualmente los hijos de Britney Spears

La cantante debutó como mamá en septiembre del 2005 cuando dio a luz a Sean Preston Federline, un año antes del nacimiento de Jayden James.

A lo largo de este tiempo ha mantenido una relación cercana con ellos porque se visitan ocasionalmente y nunca ha negado la gran felicidad que le trajeron a su vida desde su llegada.

“Ya son adolescentes y quieren pasar tiempo con sus amigos, no con sus padres. No es nada contra Britney, ellos la quieren y la idolatran y Kevin confía en ella. Lo que pasa es que se están haciendo mayores”, dijo una fuente cercana a US Weekly.

Los hijos mayores de Britney Spears también heredaron su talento y pasión por la música, tanto que Jayden busca consolidar una carrera como DJ, además que ha mostrado habilidad con el piano.

Por otra parte, Sean decidió de momento hacer su vida apartado de los medios de comunicación y no se sabe si buscará lanzarse al medio artístico. Como sea, ahora tendrán un nuevo hermano que les traerá felicidad.