La respuesta de Mads Mikkelsen sobre la polémica de J.K. Rowling divide opiniones

La tercera parte de “Animales Fantásticos” ha elevado las expectativas al máximo y muchos están ansiosos por ver el trabajo de Mads Mikkelsen como el mago Grindelwald.

La cinta ha estado rodeada de polémica desde el primer momento, no sólo por el despido de Johnny Depp y la incorporación de Mikkelsen en su lugar sino además, por la detención de Ezra Miller poco antes del estreno y los comentarios de J.K Rowling que fueron catalogados como “transfóbicos”.

Mads Mikkelsen

Ahora que los críticos han alabado la interpretación de Mikkelsen, han aprovechado para cuestionarlo sobre lo sucedido con la autora de la saga.

El actor originario de Dinamarca habló para la revista GQ sobre su experiencia en “Los secretos de Dumbledore” pero también encendió la polémica al decir que prefería no hablar de J.K. Rowling.

“Si la reacción es tan loca, tenemos que tener mucho cuidado de saber de lo que estamos hablando…Tengo la costumbre de no comentar sobre cosas de las que no sé nada, y de hecho creo que eso le vendría bien a todo el mundo”, afirmó.

Mads Mikkelsen

El actor continuó: “No sé cual es la solución. Sin retórica de odio hacia las mujeres o las [personas] trans, ese es un buen comienzo. Pero tenemos que ser honestos, y me parece que cuando conviertes la ciencia en ideología y la política en ciencia, entonces no estás hablando desde un lugar honesto. Y creo que eso es enturbiar las aguas con respecto a qué lado estás, y rara vez conduce a algo bueno”.

Muchos han argumentado que Rowling tiene un extenso historial de comentarios sobre estos temas delicados. Y aunque Mikkelsen no está precisamente tomando una postura, en redes sociales hubo quien se decepcionó de sus comentarios.

Y es que en titulares internacionales se ha hecho énfasis en que dijo que las reacciones eran “muy locas”, lo que provocó malinterpretaciones.

“¿Qué se puede esperar de un hombre hetero?”.”Claro que no va a decir nada, literalmente Rowling le dio de comer”. “Mikkelsen se pudo ganar a la comunidad pero prefirió callar”.

No Mads not you too 😞 https://t.co/z4BEsMbFxi — Toasty 🇺🇲🌎 (@Toasty_Takes) April 11, 2022

. Aunque también hubo quien aplaudió a Mikkelsen y defendió a Rowling.

“Esta es una respuesta razonable.@jk_rowling nunca dijo nada negativo sobre las personas trans. Ella dijo que las mujeres tienen períodos, lo cual no debería ser controvertido ya que es un hecho. Ella no es anti-trans, es pro-Derechos de la Mujer. Alguien tiene que ser, ya que la izquierda nos ha abandonado”. “Estoy de acuerdo con él, y es un actor fantástico, posiblemente el mejor de esta generación”. “Todos ustedes necesitan calmarse, Literalmente, no sabe nada de lo que está pasando y solo dijo un comentario evasivo de “sin retórica odiosa”, se lee en redes sociales.

¿Qué hizo J.K. Rowling que hizo enojar tanto a los fans de Harry Potter y Animales Fantásticos?

La escritora JK Rowling llegó a la premiere británica de #AnimalesFantásticos: Crímenes de Grindelwald pic.twitter.com/sOsBTqBhVw — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 13, 2018

La autora inicialmente respondió a un titular que decía “Personas que menstrúan”, dando a entender que había leído “mujeres”:

“Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de hablar de manera significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad”

En un tweet separado, Rowling también dijo:

“Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que les resulte auténtica y cómoda. Marcharía contigo si fueras discriminado por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. no creo que sea odioso decirlo”.

Así ha sido la respuesta del elenco de “Harry Potter” y “Animales Fantásticos”.

Mads Mikkelsen no es el único que ha dividido opiniones con sus comentarios respecto a lo ocurrido con Rowling. Eddy Redmayne, protagonista de la saga comentó que “sigue siendo un imperativo cultural”.

Por su parte, la estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, dijo en una declaración que “las mujeres transgénero son mujeres”, mientras que Emma Watson ha sido firme respecto a que las personas de la comunidad trans “merecen vivir sus vidas sin ser cuestionados constantemente”.