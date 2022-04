“Me gusta hacer el amor con boina”: la respuesta de Miguel Piñera tras pregunta sin filtro de JC Rodríguez

Miguel “Negro” Piñera fue el último invitado al programa Pero Con Respeto en CHV.

En el espacio conducido por Julio César Rodríguez, abordaron diferentes temas, en donde el periodista aprovechó de hacerle una pregunta sin filtro.

“¿Usted se saca la boina en algún momento o no?”, le consultó el animador al hermano del expresidente Sebastián Piñera.

La animadora conversó con Pancho Saavedra, refiriéndose por primera vez a un que la...👇https://t.co/jl9MXCa2Uu — Publimetro (@PublimetroChile) April 12, 2022

“Solamente para ducharme. Yo duermo con boina”, respondió el invitado.

Tras esto, Julio César insistió en el tema. “Me contaron que usted hacía el amor con boina. Disculpe si soy imprudente. Que me disculpe si soy imprudente. Me dicen que usted en el momento amatorio digamos, cuando uno esperaría que se quitara la boina, usted permanece con la boina. Las sombras del Negro Grey”, expresó.

La respuesta

“Que le gusta el hue... No, la verdad es que me gusta hacer el amor con boina. Me inspiro más, pero si mi polola me dice ‘Negro, sácatela’, se lo saco”, afirmó Piñera.

“No sea tonto”, le señaló Rodríguez. “Perdón. No, me saco la boina, no sean mal pensado chiquillos, por favor”, manifestó el intérprete de “La luna llena”.

Tras esto, se dieron vuelta los roles y Piñera le lanzó una pregunta al animador. “Oye Julito, la verdad es que si pues. ¿Y cómo sabe usted? ¿Hemos compartido alguna polola?”.

“No, pero se comenta. Se rumorea que usted no se saca la boina nunca, entonces a mí me llamó la atención cuando leí que sólo el Negro se saca la boina para ducharse y que de los 16 años que no se saca la boina”, indicó el periodista.

“La verdad es que la boina es mi amuleto de buena suerte, me ha traído siempre buenas vibras”, concluyó Miguel Piñera.