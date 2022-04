Mira la polémica reacción de este padre al saber el sexo de su bebé

Las fiestas para dar a conocer el sexo del bebé se han vuelto muy de moda. Las ideas fluyen para que cada develación sea un verdadero acontecimiento y muchas imágenes tiernas han dado la vuelta al mundo.

También se han dado a conocer las reacciones de los hermanitos cuando estas fiestas se hacen y hay que ver cómo son cómicos los casos en los que los niños se molestan, lloran o brincan de emoción al saber si viene un niño o una niña.

Pero esta vez se ha hecho viral una fiesta de campo en la que una pareja dio a conocer el sexo del bebé, delante de numerosos familiares y amigos.

Corrió para otro lado

Resulta que Hannah Calverley y Travis Gober organizaron su “gender-reveal party” en un campo de béisbol. La esposa hacía las veces de pitcher y al bate se encontraba el futuro papá.

“Calverley le lanza a Gober una pelota de beisbol y cuando la golpea sale un polvo azul. ¡Es un niño! Ambos parecen emocionados con la feliz noticia, pero cuando Calverley corre hacia su pareja para celebrarlo, Gober se dirige directamente a sus amigos y lo festeja con ellos”, citó Yasss.es.

Durante la grabación se ve a la futura mamá completamente sola viendo el festejo de hombres, sin ser tomada en cuenta, al menos en ese período de tiempo, por su pareja y amigos.

El material fue publicado en Tik Tok y no tardó en generar comentarios, muchos de personas indignadas por la reacción machista del padre que no tomó en cuenta a su pareja para celebrar la noticia.

Comentarios en contra

Como se sabe, muchas veces estas fiestas de develación de sexo pueden permitir que uno de los padres no sepa el sexo del bebé. Normalmente, durante la realización del ecograma, el médico es el primero en saber el sexo, y puede informarle al padre o a la madre si así lo quieren.

Muchas veces, las parejas se ponen de acuerdo en esa etapa con el fin de guardar la sorpresa, ya sea para la mamá (el médico solo le revela el sexo del bebé al padre) o para el papá (La mujer es la que recibe la información). Una vez hecho esto se organiza la fiesta.

Lo sucedido indica que Travis no sabía nada y su reacción fue completamente natural, pero no aceptada en redes sociales. “¡Me muero de la pena si me hacen eso! Ella se acercó para abrazarlo y él ni se giró a mirarla, nada” o “¿De verdad que lo primero que se te ocurre es celebrarlo con tus amigos y pasar de tu novia?”, citó el medio.

Para aplacar los ánimos y defender a su esposo, la propia Hannah salió al paso en otro video. “No pensé nada malo al respecto hasta que comencé a leer los comentarios. Lo que la gente no vio fue cómo se acercó y me dio un gran abrazo y un beso justo después. Estábamos tan felices y emocionados”, explicó la joven.

