Pamela Díaz revela la verdadera razón por la que se sumó a Aquí se Baila

Pamela Díaz es una de las participantes de la nueva temporada de Aquí se Baila.

En ese sentido, son 18 parejas las que se medirán en el programa de Canal 13.

“La Fiera” junto al bailarín Matías Falcón, se presentaron con el tema “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera.

Y tras su performance, Sergio Lagos le consultó sobre su presencia en el estelar.

“Muchas personas han dicho que bailar hace bien, que es una terapia, ¿te está sirviendo para dejar atrás las penas del corazón?”, señaló el animador del espacio, aludiendo al fin de su relación con Jean Philippe Cretton.

“No, no es para eso. A mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta pasarlo bien. Yo elijo todos los días levantarme y ser feliz”, respondió Pamela Díaz.

De igual manera, resaltó que “y eso no tiene nada que ver con el baile ni con nada, es como yo lo elijo”.

Cabe recordar que hace unos días se emitió la gran final de la temporada anterior de Aquí se Baila, en donde Kike Faúndez se coronó como el ganador.

En ese sentido, la dupla de Faúndez y Melissa Briones se impuso a Rodrigo Díaz y Janisse Díaz; Jazz Torres y Felipe Basáez, y a Christian Ocaranza con Pancho Chávez.