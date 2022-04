“Yo no he hecho nada reprochable”: Tonka Tomicic rompe el silencio por “Caso Relojes”

La tarde de este lunes, el animador de Canal 13 y conductor de “Lugares que Hablan”, Francisco “Pancho” Saavedra, entrevistó a su colega televisiva, Tonka Tomicic, tras varios meses de silencio luego que estallara el denominado “Caso Relojes”, en el cual aparece involucrado su esposo, Marco Antonio López.

A través de su cuenta en Instagram, Saavedra conversó con la animadora y le preguntó sobre lo que han sido todos estos meses fuera de pantalla, además de las consecuencias que le ha traído para ella y su marido la revelación del caso.

“Agradezco no haber estado en pantalla. Es muy fuerte prender la televisión y verte en temas policiales, es impactante. Desde que dejé el matinal tengo la suerte de no dedicar mis mañanas a la televisión, pero a veces prendía la tele y decía ‘esa persona de la que hablan no soy yo, no la reconozco”, aseguró Tomicic.

Al respecto, la también modelo aseguró que “se me ha involucrado en situaciones horribles y no he hecho nada incorrecto, no he hecho nada reprochable. Mi conciencia está realmente tranquila”, además, asegura que se ha “hiperamplificado” la figura de Parived.

“Es una carpeta que se filtró ilegalmente. En esta investigación de más de siete mil páginas filtradas hay mucha gente, entre esas mi marido. Y todo se ha enfocado en Marco Antonio porque es una figura llamativa”, aseguró.

Sobre su silencio, Tonka manifestó que no se refirió al caso debido a que “pensé que todo iba a ser más rápido (vía judicial) pero no ocurrió. La justicia tiene tiempos completamente distintos a los tiempos mediáticos”

Al ser consultada por la participación de Parived en el “Caso Relojes”, señaló que “Marco Antonio me ha dicho que ha actuado de manera correcta y por supuesto, le creo, soy su mujer. Es un compañero de vida, son 20 años y por supuesto que ha sido difícil.”, expresó la animadora.

“Imagínate tener un problema familiar y sumarle que sea televisado, además con una cuota de mentiras. Pero como su mujer lo acompaño y estoy con él, le creo. Estamos avanzando en uno de los períodos más complicados que nos ha tocado vivir”, agregó.

“Esta soy yo, no puedo ser diferente y esto me ha tocado vivir a mí, y aunque suene una locura, me siento bien, hoy me siento bien. Lo he visto como un camino para sacar lo mejor que tengo, la vida me obligo a vivir esta crisis y hay algo que aprender de esto. Estoy segura de que la Tonka de seis meses más va a ser mejor, más fuerte y más potente, pero también más sensible. Tengo la certeza de que las cosas van a salir bien, tengo la tranquilidad”, enfatizó.