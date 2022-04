Christiane Endler comparte romántica cita gourmet con su esposa Sofía Orozco

La destacada futbolista de la selección chilena y arquera del Olympique de Lyon, Christiane Endler, compartió un video en su Instagram @tianeendler mostrando la romántica cita que tuvo junto a su esposa Sofía Orozco en el lujoso restaurante francés La Sommeliere.

En la publicación, que superó los 20 mil corazones, la arquera mostró el paso a paso de su salida a comer, desde el el minuto que se alista en el baño, secándose el cabello, hasta el momento que salen del exclusivo lugar, inmortalizando la noche con una selfie junto a Sofía, bajo la noche en la ciudad de Lyon.

“Date night with my ❤️, dinner at La Sommeliere in Lyon” (Cita nocturna con mi corazón , cena en La Sommelière de Lyon) compartió con sus seguidores.

Tiane Endler y Sofía Orozco

Durante la velada, mostró la cena y postres gourmet que disfrutaron (Atún sellado, ostras) en el restaurante que goza de una estrella Michelin, por su calidad y servicio.

El video del romántico encuentro generó cientos de comentarios de amor y buenos deseos.

❤️❤️❤️❤️❤️ alisonmandel

Viva el amor❤️❤️❤️❤️❤️ fernanda.alfaro.r

Que elegancia la de Francia sevarive

Lo más regia la Capi 😍die6oalvarado

“Mucho plato”

Si bien, la mayoría de los mensajes fueron para destacar la linda noche de amor, también hubo algunos que pusieron sus ojos hambrientos en la poca cantidad de comida, señalando que preferirían un sanguchote xl.

Con todo respeto , me cargaría de hambre 😢😢, bueno por eso estoy guatón también 😂😂😂😂 viva el amor 😍kevin.guti92

Si no me mando un sanguiiiiich XL, no es cena jajajaja!! Eso es como muy comida de pudiente :c .maricote._

Mucho plato poco contenido definitivamente lo gourmet no es lo mio😂😂😂 nubia.nailef

La Sommeliere

Algunas de las críticas gastrónimcas que se pueden leer respecto a este restaurante de Lyon.

“Cenamos aquí en nuestro viaje a Lyon. La comida más increíble de principio a fin. El ambiente en el restaurante es muy tranquilo y relajante, solo sirven un menú de degustación, pero lo adaptarán si los contactas antes de ir. Fue una hermosa experiencia gastronómica, recomiendo encarecidamente este pequeño pero bellamente formado restaurante”

“Creemos que un buen servicio es casi tan importante como la comida. En La Sommeliere, obtienes un servicio increíble, genuinamente amable y extremadamente informado, seguido de una comida excepcional. Platos imaginativos, los productos locales más frescos y muchas sorpresas agradables. ¡Es divertido!”