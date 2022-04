Gala Caldirola tras separación de Mauricio Isla: “Él y yo somos distintos”

Gala Caldirola será la próxima invitada al programa “PCR, Pero Con Respeto” de Chilevisión en donde abordará su reciente separación del futbolista y seleccionado nacional, Mauricio Isla.

La española y también ex chica reality conversará con Julio César Rodríguez sobre cómo han sido estos meses tras su separación, donde incluso la han vinculado con el exfutbolista y actual animador de TVN, Mauricio Pinilla.

Incluso, Caldirola hablará sobre la actual pareja de Isla, la brasileña Thati Lira y desde la señal de Paramount ya entregaron un adelanto de sus declaraciones.

“Yo adoro a Mauro (Isla), pero él y yo somos distintos (...) ni me planteo si volvería o no volvería con él. Tiene pareja, está en una relación”, señaló la ex chica reality.

La española también aseguró que ya conocía a la actual novia del futbolista y “que habíamos trabajado juntas en alguna ocasión”.

Respecto a los sentimientos, Gala confesó que “creo en el amor (…) No sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien en mi vida en este instante”