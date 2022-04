¿Millonario? Drake Bell revela la cantidad de dinero que hizo con ‘Drake & Josh’

Drake Bell habló sobre su paso por 'Drake y Josh' El actor aseveró que sus ingresos no fueron tan elevados como la gente cree.- Pinterest

De 2004 a 2007, Drake Bell fue una de las caras más conocidas de la televisión dirigida hacia audiencias juveniles porque era una de las estrellas de Drake & Josh, uno de los programas emblemas de Nickelodeon para aquella época.

Sin embargo, esa popularidad no se transformó de la misma manera en ganancias económicas para el actor, que reconoció que sus ingresos fueron muy inferiores en comparación a lo que significaron Miley Cyrus o Selena Gomez en aquel entonces para Disney.

El estadounidense, de 35 años, ahora admite que su participación en la serie le permitió vivir cómodamente al lado de su madre, pero no amasó una fortuna millonaria de la que pueda disfrutar hoy día, reseñó Quién.

¿Cuánto dinero ganó Drake Bell en Drake & Josh?

“Solo puedo hablar de mi experiencia, pero creo que todos sabemos que si hubiera estado en una serie como Two and a Half Men o Modern Family y me hubiese convertido en el niño mimado de una gran cadena de televisión, sí se podría decir que ahora tendría suficiente dinero para el resto de mi vida”, explicó el artista en el podcast Dear Media’s Trading Secrets.

De acuerdo con sus declaraciones, tanto él como el coprotagonista, Josh Peck, recibieron 15 mil dólares por cada uno de los 60 shows que se emitieron al aire. Es decir que, su experiencia televisiva le dejó 900 mil dólares, pero no todo fue ganancia.

“Así que al final, nos quedamos -después de la comisión de los agentes y los directivos y de pagar impuestos- con unos 450.000 dólares a lo largo de cinco años, lo que se reduce a algo menos de 100.000 dólares al año”.

Drake Bell afirmó ser consciente que se trataba de “una gran cantidad de dinero”, que le permitió vivir “una vida muy de clase media” junto con su madre sin mayores lujos pero sí comodidades.