“Estuve a tres centímetros de no estar acá”: Cristián de la Fuente recordó asalto que sufrió junto a su hija Laura

Cristián de la Fuente recordó el intento de robo que sufrió hace unas semanas en La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea, en donde su hija Laura fue baleada en una de sus piernas.

El actor chileno, quien se encuentra en México para realizar una campaña para el Día de la Madre, se refirió a lo ocurrido en un registro que fue compartido por Delarosatv.

“Casi no vengo, estuve a tres centímetros de no estar acá…ya me lo tomo con humor. Porque fueron los tres centímetros que pasó la bala de mi cabeza. ¿Qué voy hacer? Tengo que tomármelo con humor, no me queda otra”, señaló el intérprete a medios aztecas.

En ese sentido, el actor indicó que “nunca pensé que el día de mi cumpleaños lo iba a celebrar así. Pero bueno, al final tuve el mejor regalo del mundo, que fue que mi hija dentro de la gravedad no le pasó tanto y está bien con nosotros”.

“Trataron de dispararme para poder quitarme el reloj, que fue lo que finalmente era lo que querían, yo pensé que querían el auto por eso no me baje, porque era un auto de dos puertas que si me bajaba dejaba a una niña y hay muchas historias que se llevan el auto... no tendría la cara para mirar a ese papá si hubiera entregado a su hija”, expresó Cristián de la Fuente.

Finalmente, afirmó que lo ocurrido “es una de las cosas más fuertes y es terrible. Imagínate, no saber lo que le va a pasar a tu hija. todo el proceso desde que la deje en la clínica hasta que supimos que no estaba tan grave fue eterno. yo creo que fue el día más largo de mi vida”.

Revisa las palabras del actor Cristián de la Fuente