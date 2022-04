Jada Pinkett-Smith confesó sentirse “atrapada en una caja” en un momento de su matrimonio con Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett Smith La pareja está bajo la mirada de todo el mundo por sus constantes altibajos.- Pinterest

Jada Pinkett-Smith sigue en la boca de todo el mundo luego del altercado que protagonizó su esposo, el reconocido actor Will Smith, en la ceremonia de los Oscars de este año, donde abofeteó al comediante Chris Rock por haber hecho un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa.

Como bien sabemos, Jada Pinkett-Smith sufre de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello, por tal motivo, la actriz decidió raparse su cabeza, sin embargo, ella misma ha confesado que se ha sentido insegura sobre su imagen, por lo que la broma que hizo Chris Rock le resultó tan incómoda.

Will Smith al percatarse de ello, decidió levantarse y agredir al comediante frente a la vista de millones de personas en todo el mundo. Lo que ha provocado un intenso debate sobre diferentes temas, no solo referentes al incidente, sino también sobre la clase de relación que mantienen Will y Jada.

#EsTendencia | WILL SMITH NO PODRÁ ASISTIR A LOS OSCAR POR 10 AÑOS#WillSmith, ganador al premio de Mejor Actor en este 2022, no podrá asistir a ninguna ceremonia organizada por La Academia dentro de los próximos 10 años. pic.twitter.com/bUPuT2f3xF — 24 Morelos (@24_morelos) April 8, 2022

Por ello, algunos videos de Jada Pinkett-Smith hablando sobre la relación que mantiene con Will Smith han cobrado una nueva importancia últimamente, en especial, las declaraciones que hizo en el programa “Red Table Talk” que conducía junto a su hija, Willow, y su madre Adrienne Banfield-Norris.

La crisis existencial que experimento a los 40 le hizo replantearse algunas cosas

En una de los capítulos emitido en “Red Talk Table”, Jada Pinkett-Smith confesó que vivió una crisis existencial al acercarse su cumpleaños número 40, y que a pesar de su malestar, su esposo estaba decidido en hacer una enorme fiesta para ella.

De acuerdo con sus propias, en ese momento su matrimonio se quebró. Will Smith solo quería lucirse ante todos, haciendo una fiesta majestuosa que ella no quería pero que se vio forzada a aceptar.

Admitió que sentía mucha presión como mujer, las personas tenían una imagen errónea sobre ella y su esposo esperaba que fuera alguien que no era. “Soy un espíritu libre y sentía que estaba atrapada en una caja por toda esta presión”, dijo Jada Pinkett-Smith en el programa.

Por su parte, Will Smith contestó que le costó mucho entenderla en un principio, pero cuando comprendió que tenía razón, que la fiesta que llevaba tiempo planeando nunca fue para ella, sino para alimentar su propio ego, se sintió devastado.

“Ella me dijo que la fiesta de cumpleaños que le organicé fue la muestra más ridícula de mi ego. Fue devastador escuchar eso. Y yo estaba devastado, porque sabía que era verdad. No era una fiesta para ella. Cuando me di cuenta de eso, quedé devastado”, explicó el actor.

Y continuó diciendo: “Para mí fue peor que un divorcio. Por eso se acabó nuestro matrimonio en ese momento. Tuvimos que reconstruirlo con nuevas reglas. Algo que fuera completamente diferente”.

Willow Smith revela su apuesta por el poliamor en diálogo con su madre Jada Pinkett Smith y su abuela en ‘Red Table Talk’ https://t.co/aAIWlQ51ib pic.twitter.com/lUxePF5yCM — Notas Sin Pauta (@NotasSinPauta) April 29, 2021

Aunque nunca se divorciaron, ambos concordaron que en ese momento ellos dejaron de considerarse esposos.

Jada Pinklett-Smith nunca quiso casarse

En ese mismo programa Jada Pinkett-Smith admitió que ella siempre tuvo claro que nunca quería estar dentro de un matrimonio convencional, pero que cuando decidió casarse con Will Smith lo hizo por presión.

“No quería estar casada”: la confesión de Jada Pinkett Smith sobre Will Smith en 2018 https://t.co/CHmhBuCan9 pic.twitter.com/FSRxFEV5Qg — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) April 13, 2022

Era una actriz joven que comenzaba su carrera profesional, pero quedó embarazada de Will, y su madre le insistía constantemente que lo mejor que podía hacer era casarse.

La sociedad no era tan abierta como lo es ahora, por lo que Jada Pinkett-Smith dijo que pasó toda una noche en vela llorando considerando todos los escenarios posibles en su mente.

De hecho, llegó a decir que el día de su boda fue uno de los días más terribles de su vida. En cambio para Will Smith fue diferente, ya que el actor siempre quiso casarse y estaba completamente enamorado de Jada.

Te puede interesar:

Jin deja desolados a los fans de BTS al hablar sobre la separación de la agrupación

La razón por la que William y Kate no asistieron a la boda del hijo de David Beckham