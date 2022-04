Las escenas más conmovedoras e impactantes de ‘Entre la vida y la muerte’

Si algo ha logrado la película ‘Entre la vida y la muerte’ es cautivar a los amantes de las tramas románticas y que dejan importantes lecciones sobre el amor, el duelo y la amistad.

Estas temáticas atrapan, pues no hay quien no se identifique con este tipo de situaciones en las que el amor, el dolor y hasta el duelo forman parte de la cotidianidad de las personas. Por eso es que esta cinta rápidamente ha calado en el gusto del público. Además, a esto se le suman las situaciones más sensibles y hasta conmovedoras que se aprecian en pantalla y que bien lograron transmitir sus protagonistas quienes además poseen unos fieles seguidores de sus interpretaciones que cada vez más son convincentes y reales.

Por eso, tras el desarrollo de esta historia se pueden apreciar una serie de escenas o momentos que enternecen a cualquiera e incluso mueven las fibras de las emociones a tal punto que no hay quien no logre reaccionar ante ellas. Por eso, no pierdas de vistas algunos de las imágenes más impactantes de esta película.

Escenas más conmovedoras e impactantes de ‘Entre la vida y la muerte’

‘Entre la vida y la muerte’ es una producción que no solo muestra el amor en diferentes ámbitos, incluso hasta los paranormales, pero también presenta un punto de vista interesante y que está orientado hacía la aceptación de la perdida de un ser amado. Aquí se exponen momentos muy álgidos de dolor, pero que son arropados ante la ilusión de tener a esa persona siempre muy cerca y presente.

Eso es lo que llena de fortalezas a esta chica que decide seguir adelante en nombre del amor y de los buenos recuerdos de una relación que por causas del destino no pudo continuar. Así que si eres uno de los que quedó atrapado con esta producción tan sensible, no pierdas de vista las escenas más emocionantes y que hicieron llorar o emocionar a más de uno:

El primer encuentro entre Tessa y Skylar: Este es uno de los momentos más tiernos y con los que el público entiende que entre ellos hay una conexión muy especial y que se dio de forma natural, pues luego de que esta chica asiste al cine y percibe que la trama está desarrollado en francés ella reclama, pero este joven y guapo chico la auxilia y traduce cada escena. Ese acercamiento tan íntimo concluye en una presentación divertida, romántica y al mismo tiempo especial, pues sus almas lograron conectarse y esto es lo que la audiencia captó y necesitó para enamorarse de esta pareja.

Fotografías reveladoras: Otro de los momentos más asombrosos es cuando Tessa regresa al cuarto de revelado. Una vez que ella se encuentra en este proceso, descubre cómo en una imagen se aprecia la mano de Skylar y es cuando ella se da cuenta de que siempre él está presente y la única manera de hacerlo saber es a través de situaciones que ella ama, en este caso la fotografía.